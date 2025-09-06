COPE
13:30 | 06 SEPTIEMBRE 2025 | NOTAS NECROLÓGICAS EN COPE LUGO

Cada día, puedes escuchar las notas necrológicas en COPE Más Lugo, a través de nuestras frecuencias locales: Lugo capital y zona centro: 88.9 FM y 1224 OM. Zona de montaña (Becerreá): 96.6 FM. A Terra Chá (Vilalba): 101.2 FM También están disponibles en nuestra página web: www.cope.es/emisoras/galicia/lugo-provincia/lugo

Notas necrológicas y funerales de aniversario del día 6 de septiembre de 2025

NOTAS NECROLÓGICAS -6 DE SEPTIEMBRE 2025-: 

Dña. Carmen Corral Rivas. Dña. Celia Díaz Sierra. D. José Escolante Escolante. Ana María Vigo Carballeira.

ANIVERSARIOS -6 DE SEPTIEMBRE 2025-:

D. Manuel Alberto Gómez Rodríguez. D. José Angel Santalla Fernández. Dña. Carmen Carballido López.

