Una selección de fragmentos de obras que no necesitan presentación, como "Cosí fan tutte" de Mozart, "Guillermo Tell" de Rossini o "La Boheme" de Puccini, integran el programa de la nueva propuesta musical que acoge el Monasterio de San Martín Pinario. Segundo concierto desde que se recuperó la actividad cultural desde la pandemia, con voces como la del barítono Pedro Quiralte, que nos contaba en una entrevista en Cope Santiago su ilusión por volver al escenario majestuoso de la Iglesia del Monasterio: "la primera vez que hice el Camino de Santiago me alojé aquí... sin saber que luego vendría a hacer un Barbero y después un concierto de Ópera". Porque hace dos años ya interpretó el papel de don Bartolo en la puesta en escena de "El Barbero de Sevilla": "va a haber un concierto dentro de una escenografía que es una de las mayores obras de arte que tenemos en Galicia y en España", subraya.

Junto a él en el escenario estarán los intérpretes ferrolanos Patricia Rodríguez Rico y Gabriel Alonso Díaz y el argentino Manuel Faraldo, acompañados al piano por el maestro Manuel Burgueras.

Las entradas para el concierto se podrán adquirirse a través de Eventbrite, en la taquilla del Espacio Cultural San Martiño Pinario y en el 881 607 003.









BUENA ACOGIDA EN LA NUEVA ETAPA TRAS LA PANDEMIA

El Espacio Cultural San Martiño Pinario reabrió sus puertas el pasado 3 de agosto: desde entonces recibieron más de 4.700 visitas, según destacó el rector del Seminario Mayor de Santiago, Carlos Álvarez. A ellas hay que añadirle las 645 personas asistentes a los dos conciertos, lo que está llevando a plantear la ampliación de horarios y visitas guiadas.