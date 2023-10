"¿Sabes qué te digo? Yo pensé que a alguien se le había ido la mano". Es el testimonio de una de las personas que vive en el entorno de la Sala Malatesta, el local que sufrió un incendio el sábado por la noche en la rúa San Lourenzo. Fue un susto que afortunadamente no causó daños personales, sí destrozos en el local, pero los residentes están cansados de que sus quejas caigan una y otra vez en saco roto.

"Me paso el día echando lejía, porque orinan, hay vomitonas que no puedes salir de casa" cuenta una vecina de la acera de enfrente que reconoce que como la movida "ahora empieza los miércoles, así que hasta el sábado, domingo, depende...". Lleva cuarenta años viviendo en la calle y asegura que "antes, cuando era la Nasa, aún era peor".

En comparación con ella, Francisco y su familia son casi recién llegados al barrio: llevan desde hace cuatro años, cuando reformaron una casa a pocos portales de la discoteca. "Mi habitación da para atrás así que yo me los como hasta las cinco de la mañana por delante, y a esa hora, que los sueltan por atrás, se quedan ahí cantando la Rianxeira... Y ahora tenemos suerte, porque es clientela que no es la problemática del "aftehours"

ENFADO CON EL CONCELLO Y LA POLICÍA

Francisco es de los que llama con frecuencia a la policía para denunciar el calvario que están pasando: "yo llamo en calidad de tutor, porque tengo dos niños, y eso es una tortura... pero ni en calidad de tutor ni nada: les dices que están bebiendo y no vienen, que se están drogando tampoco vienen, que se están peleando y tampoco... Les dices que tienen que traer el sonómetro y te dicen que tienes que ir a una empresa privada, y ahí, hasta donde yo entiendo es prevaricación".

"Tienes que cambiar una ventana por que no es de madera, pero el ruido te lo tienes que comer, ¡es espectacular!"

Francisco tiene muy fresco lo que supuso la reforma de la casa, por eso no entiende que el ayuntamiento exija el cumplimiento de la legislación al pie de la letra a unos, mientras que con otros parece que "no va la cosa": "nos hicieron cambiar una ventana porque no era de madera, todas las puertas de la calle tienen que ser de madera y están rotas, porque claro, esto es Galicia... Pero luego les dices lo del ruido y te lo tienes que comer porque no te dejan cambiar las cosas ¡Es espectacular!





También se quejan los vecinos de la proliferación de pintadas en los muros de la calle, muchos recién restaurados también. "Curiosamente, aparecen después de los días de jaleo".

"No me sale de las narices marcharme de mi casa"

Una vecina que está pared con pared con el local asegura que hay días en los que la música se escucha "hasta las dos de la tarde... ya me dirás qué horarios tienen". Reconoce que aguantan viviendo en la zona porque su estancia en Santiago está a punto de terminar, porque si no, se habría marchado ya. Otros se niegan en redondo siquiera a pensar en el tema: "es un problema ético y moral, no vamos a ceder ni yo ni ninguno de los vecinos", asegura Francisco. "Y además tiene que quedar claro que no es contra la sala, que evidentemente nos los queremos quitar de encima, es también contra el ayuntamiento y la policía, que se pasan la normativa por el forro".

EL AYUNTAMIENTO ANUNCIA MÁS INSPECCIONES

El concello compostelano asegura que "todo está en orden" en lo relativo al funcionamiento de la Sala Malastesta: el plan de evacuación se cumplió el sábado, cuando más de un centenar de personas abandonó el local envuelto en humo. La policía investiga lo sucedido y la alcaldesa, Goretti Sanmartín, anunciaba esta mañana que habrá más inspecciones: "despois de se producir este incidente nós o que imos facer é unha inspección. Xa estaba previsto un programa de inspeccións en discotecas, cafés-concerto, bares e pubs... vai haber esas inspeccións para comprobar que todo está en regra", explicó.

El departamento de disciplina urbanística municipal acaba de precintar el local "The Way" (antiguo Retablo) El motivo del cierre es que las obras que han realizado en el establecimiento no se ajustan a la licencia que solicitaron, así que por el momento, no podrán abrir.

En la Sala Malatesta, la verja también permanece por el momento echada, pero con las puertas interiores abiertas a modo de ventilación. A pesar del incendio del sábado, siguen a la venta en internet las entradas para el concierto previsto el jueves para el jueves