El vecino al que se le inundó la casa en Santiago: "todo lo de la planta baja no vale para nada"

Estaban avisados, pero no se actuó a tiempo. Con esa sensación nos hablaba un vecino indignado de Ponte Pereda, en el barrio compostelano de Conxo. Y es que en la madrugada del 18 de septiembre ha visto cómo el agua entraba en la vivienda en la que invirtió y en la que vive desde el año 2008.

Se cansó de dar parte al Ayuntamiento de Santiago de la situación, de la maleza en el río y la presencia de árboles y ramas que hacían efecto tapón en el puente de Suarribas. Y el tiempo le está dando la razón.





Froilán no tiene claro a cuánto ascienden los daños esta vez. Ahora se afana en las tareas de limpieza del agua y el barro que llenan la planta baja de su vivienda. Con todo, insiste, los desperfectos han sido cuantiosos: “toda la planta baja… todo lo que tengo no vale para nada: sofás, mesas, sillas, cocina, lavadora, nevera… todo eso ya no vale para nada”. Nos relata, indignado.

Es la segunda vez que le pasa desde hace quince años: la primera fue en diciembre de 2022, entonces fueron 30.000 € en daños. Entonces gobernaba el PSOE en Santiago y ya alertó de la situación a las autoridades municipales. La respuesta que recibió entiende que no fue correcta, porque le señalaron que su vivienda estaba muy cerca del río: “Esta casa lleva cien años aquí y nunca pasó hasta ahora”.

Froilán se pelea ahora con los seguros y el Concello: “Fueron 50 y pico centímetros (de agua)… más de cien llamadas llevo al consorcio, estarán saturados por la DANA, pero yo ahora no sé dónde tengo que dormir ni lo que tengo que hacer”.

Este vecino lo tiene claro: la responsabilidad es del Concello de Compostela por la falta de limpieza en el río, porque antes nunca había tenido problemas. Asegura que la alcaldesa de Santiago, la nacionalista Goretti Sanmartín, es conocedora de esta situación y que ha encontrado predisposición por su parte: “estuve hace semana y media en el Ayuntamiento… se lo advertí, las ramas que cayeron que van a venir hacia abajo… que sí, que sí, que sí… y me dicen que es problema del puente, que es pequeño, pero el puente es pequeño desde siempre. Una excusa barata”. Asegura que envió a las autoridades municipales las fotografías de cómo está el río desde la fervenza de Conxo hasta Amio y “hay más de veinte árboles tirados en el río, que nadie los quita y la competencia es del Ayuntamiento” y esas ramas, si viene una crecida, en algún momento de lluvia fuerte en poco tiempo, eso “arrastra todo”.





En las últimas horas, el Ayuntamiento de Santiago nos ha enviado la fotografía de una grúa retirando árboles de ese puente que lo estaban obstruyendo. Lástima que esa actuación fuese después de la inundación de la vivienda de Froilán y no antes: “A buenas horas”, dice, resignado, este vecino.