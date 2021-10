Un vecino de Boiro peregrina desde Oslo hasta Santiago tras recorrer 3.926 km en 23 días

Era el pasado 3 de septiembre cuando Arturo Piñeiro, natural del concello coruñés de Boiro, sellaba en la Catedral de Oslo, capital de Noruega, el certificado con el que comenzaba una larguísima peregrinación en bicicleta a Santiago de Compostela que culminaba 23 días después tras recorrer cerca de 4.000 km atravesando siete países.

"Exactamente son 3.926 km los que separan Oslo de la Plaza del Obradoiro", puntualiza Arturo en una entrevista en COPE de las Rías en la que reconoce que, como en todos las peregrinaciones que ha realizado en estos últimos años, "y que son muchas", su pasión por el Camino Santo ha sido lo que le ha impulsado a afrontar su mayor reto, sobre todo en este Año Santo, que le han llevado a realizar una media de 170 km diarios, "que no ha sido lo más duro, sino la logística de todos los días para encontrar donde dormir, donde hacer mi comida o el mal tiempo".

Y es que, como reconoce cuando se le pregunta qué le ha empujado a realizar este largo Camino del Norte, "es la soledad y desconectar del mundo, porque en estos 23 días solo hay paz, no hay televisión ni nada y está uno en otro planeta", ya que sólo en momentos puntuales, al final de cada jornada, se pone en contacto con la familia y vuelca sus experiencias en sus redes sociales.

"SOLO ME HE ENCONTRADO BUENA GENTE A LO LARGO DEL CAMINO"

Aunque esa soledad requiere, a su vez, de "una enorme fortelaza física y psicológica", además de precisar de la ayuda de los vecinos de cada localidad a la que llega en busca de refugio cada anochecer sin conocer idiomas, "no se inglés y es otra dificultad para comunicarte con la gente, por lo que es un estrés diario el encontrar dónde dormir y que cualquier incidencia te eche abajo la siguiente jornada y te obligue a abandonar".

Algo que no le ha ocurrido en esta última peregrinación que, como en las previas, le han demostrado que "la gente es buena en el Camino, percibe quién es un peregrino y quién no y a lo largo de todos los que he realizado, siempre me he encotrado ayuda, no tengo queja de nadie", asegura Arturo que en su bicicleta lleva la bandera "de mi país y de mi comunidad", en referencia a España y Galicia lo que hace que muchos emigrantes que se encuetran por toda Europa y con los que se cruza se acerquen hasta él y se quede admirados, como nosotros, de su voluntad y pasión por peregrinar una y otra vez hasta Santiago de Compostela.

Aunque sea a través de los 3.924 km del Camino del Norte que separan Oslo de la Plaza del Obradoiro