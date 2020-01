La USC premia a sus "embajadores" internacionales y a los mejores expedientes en el extranjero

Una estancia en el extranjero no solo beneficia a la persona protagonista... es también una oportunidad de visibilizar el trabajo que hace su centro de referencia: así lo entienden en la Universidad de Santiago y por eso desde hace tres años han puesto en marcha unos galardones que reconocen la excelencia académica en el alumnado que se va a hacer un curso fuera y también la labor de promoción de la USC en el extranjero.

Esta mañana se entregaron los premios correspondientes al curso 2018-19. Los premios a la Excelencia se los llevaron estudiantes que rozaron o alcanzaron el diez de media, cursando Lengua y Literatura Inglesas en Francia, Química en el Reino Unido, Psicología en Rumanía, Maestra de Educación Primaria en la República Checa y Periodismo en México. Todos coincidían en recomendar una experiencia que consideran "muy positiva tanto académica como personalmente" nos decía Irea Mosquera, que se encontró unos "laboratorios increíbles" en Reino Unido. Sabela Rial no necesitó aprender checo para completar un semestre de clases en una universidad de aquel país donde asegura que "no les ponían dificultades para poder seguir las clases", que se desenvolvían íntegramente en inglés. En su opinión, el tema del idioma es aún la principal barrera que se plantean los estudiantes a la hora de pensar en una estancia en el extranjero.

El caso es que la mayoría piensa en repetir la experiencia: Julio Novoa, alumno de Física en estos momentos en Granada... hoy volvió a casa para recoger premio a la promoción de la USC que realizó durante el curso pasado, cuando estuvo en Cracovia. Allí, además de atender a lo suyo, sacó tiempo para organizar una charla en un colegio donde se dan clases de español y hablar de la conexión entre Galicia y Polonia y el camino de Santiago. Claro que las preguntas que tuvo que responder no fueron siempre por ahí: "los niños pequeños querían saber cosas sobre equipos de fútbol", confiesa. Él sí que tuvo que aprender polaco para asistir a algunas clases y acostumbrarse a los exámenes orales en inglés, algo que no había hecho nunca en Santiago.

Entre los seis premiados por la Promoción de la USC en destino están también varios profesores, como Mªdel Carmen Sánchez, de la Facultad de Económicas, igual de encantada que los alumnos con la estancia internacional, en su caso en la Universidad de Braga, donde impartió seminarios y cursos de Postgrado: "me tocó un grupo bastante internacionalizado y le noté más participación que a nuestro alumnado... a lo mejor, por el hecho de ser una profesora de fuera, tenían más curiosidad que los que nos tienen todo el cuatrimestre", nos decía. Está preparando ya repertir la experiencia a finales de este curso.

Además de un diploma acreditativo, los galardonados se llevan un premio en metálico que varía en función de los créditos por asignaturas y las modalidades, desde los 200 a los 800 euros.

Este es el tercer año que la Universidad de Santiago reconoce el trabajo que hacen "embajadores" como ellos, porque tienen claro que lo que mejor funciona para promocionar fuera a la institución es "el boca a boca". El vicerrector de la USC, Víctor Arce, subrayaba también en declaraciones a Cope Santiago que en breve, a consecuencia del Brexit, el puente se hará más complicado con el Reino Unido. No habrá problemas desde el punto de vista académico, porque se podrán establecer acuerdos bilaterales entre universidades, pero eso sí, el alumnado ya no podrá optar a las becas Erasmus: "pasarán de tener poco... a no tener nada de apoyo económico", lamenta Arce.