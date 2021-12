Con la llegada de la Navidad y las reuniones con familiares y amigos ha crecido notablemente la demanda de test de antígenos en las farmacias de Galicia. Lo constatan, por ejemplo, en las farmacias de Santiago de Compostela. Mari Carmen regenta una en la céntrica plaza del Toural y explica a Cope que lleva varias semanas viendo un aumento en las peticiones de ese tipo de dispositivo. "Desde hace unas tres semanas, con las cenas de empresa, lo empezamos a notar".

Lo mismo cuentan en otra farmacia situada en la rúa do Hórreo, pocos metros de la estación de tren. "Algunos clientes vienen rebotados de otras farmacias en las que no los habían encontrado". Puede haber problemas puntuales en algún establecimiento, pero hay stock de sobra para que se pueda testar quien lo necesite.

PRECIO VARIABLE

Una de las cuestiones que más sorprenden es la diferencia de precio que podemos encontrar entre unas y otras farmacias. Por el mismo test, de la misma marca en la ciudad de Santiago se puede pagar entre 2,80 euros y los más de 8. Importante por lo tanto comparar precios antes de adquirir el test, sobretodo si vamos a comprar un lote para hacer a varias personas de la misma familia.

CUÁNDO HACER EL TEST DE ANTÍGENOS

Importante saber que el test de antígenos no tiene igual fiabilidad que la pcr. Si lo hacermos y da positivo es que ha detectado carga viral, pero en ocasiones podemos estar contagiados y dar negativo. Puede ocurrir sobretodo en enfermos asintomáticos o con muy pocos síntomas.

Desde las farmacias recomiendan esperar 3 o 4 días desde que hemos tenido contacto con un enfermo para someternos a la prueba. "Antes podría no haber carga viral suficiente para que la detecte el test", explica Álvaro desde su despacho en Pontevedra.

Ese supuesto de quien ha tenido contacto estrecho con un positivo es uno de los más comunes a la hora de llevar a los ciudadanos a la farmacia a comprar un test. "Mucha gente lo hace inmediatamente después del encuentro, y hay que esperar", insisten los expertos.

También se utilizan los test de antígenos para cribar a los asistentes a una fiesta o a un acontecimiento con más personas. Es buena idea, pero siempre hay que tener en cuenta que no siempre detecta los positivos.

Los test de farmacia pueden ser una ayuda importante si tenemos síntomas compatibles con covid: tos, algo de fiebre o dolor de cabeza, y queremos salir de dudas.

Una sola raya en la C es que el test ha dado negativo





CÓMO SE HACE EL TEST DE FARMACIA

En la caja en la que viene el test se explica paso a paso lo que tenemos que hacer. El más comùn es un test nasal en el que se vierte un líquido en un pequeño envase, tomamos la muestra con un bastoncillo en las fosas nasales, lo metemos en el líquido y después vertemos unas gotas en el dispositivo que detecta el virus.

Ya solo queda esperar. Pasados entre 15 y 20 minutos si sala una raya en la C de control el test es negativo, si sale también otra raya en la T de test sería positivo. En caso de que no salga ninguna de las dos rayas significaría que hemos cometido algún error y la prueba no es válida.

En las oficinas de farmacia se venden también pruebas de saliva, pero en general son menos comunes que las nasales.

QUÉ HACER SI DOY POSITIVO EN TEST DE FARMACIA

En caso de dar positivo en un test de antígenos de farmacia debemos llamar a nuestro centro de salud para que el médico de cabecera solicite una prueba pcr para confirmar el positivo.

Desde el momento del positivo en el test de farmacia debemos aislarnos para evitar contactos que puedan derivar en nuevos contagios a otras personas.