¿Dónde acaban los tapones de plástico de botellas y bricks que recogemos en casa y después depositamos en contenedores repartidos por colegios, instalaciones deportivas y edificios administrativos o centros comerciales?, ¿Quién se encarga de recogerlos y, sobre todo, para qué se usan?

Son preguntas que a buen seguro te has hecho alguna vez y que en el Ayuntamiento de Padrón (A Coruña) acaban de responder de la mejor forma posible. Mostrando las primeras papeleras hechas a base del plástico reciclado de estos tapones en una empresa de A Pobra do Caramiñal y que decenas de voluntarios de la asociación Art for Dent llevan años recogiendo en el campo de fútbol de Esclavitud, donde juega Hugo, un pequeño vecino de Rois que padece esta enfermedad ultra rara.

Y que junto a otros cinco niños afectados de la enfermedad de Dent en Galicia y Asturias, son el epicentro del trabajo solidario que acaba de adoptar forma de papelera en las calles de Padrón y que va a permitir seguir financiando la investigación médica en el Laboratorio de genética de Enfermedades renales del Hospital Clínico Universitario de Santiago (NEFROCHUS) y el Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS)

"OJALÁ SE EXTIENDA POR TODA GALICIA"

Las primeras diez papeleras solidarias instaladas en las calles de Padrón eran presentadas en estas últimas horas por responsables del ayuntamiento, de la asociación Art for Dent y de la empresa Netcycle, radicada en A Pobra do Caramiñal y que ha sido clave en poder materializar la idea "que ha ido para delante de forma muy fácil cuando el propio ayuntamiento de Padrón nos puso en contacto con esta empresa", como nos cuenta María Castelao, presidenta de Art for Dent y madre de Hugo, ya que "hasta la aparición hace poco de este nuevo proyecto empresarial nos era casi imposible plantear el traslado de toneladas de tapones de plástico a la única empresa que encontramos en Valencia para materializar este proyecto".

Que surgió "como una forma de darle una vuelta a la recogida de tapones que llevamos haciendo desde hace 4 años y que hasta ahora se limitaba a destinar a la investigación médica lo poco que se nos abona por las toneladas de tapones que enviamos a una recicladora de plásticos, que era la encargada de enviar íntegramente el importe".

Y que ha adquirido así forma de papeleras repartidas ya por las calles de Padrón lo que, además de una evidente utilidad, "le da un sentido solidario al reciclaje y un sentido artístico, que siempre ha estado detrás de las iniciativas de Art for Dent".

Además de ser una muestra evidente y práctica de dónde acaba la recogida solidaria de tapones "que sólo es posible gracias a las aportaciones que llegan de Santiago, de Rois, de Padrón y de todo el entorno" y al trabajo "de las familias y voluntarios de la asociación que en todo este tiempo se han dedicado a recoger, seleccionar y clasificar todo el material que ha ido llegando al campo de fútbol de Esclavitud".

Trabajo al que "ojalá le hayamos dado sentido con estas papeleras, ya que todo se hace aquí", nos dice una María que reconoce que tras la presentación de las papeleras "me sentí muy emocionada" y que espera ahora que más ayuntamientos de la comarca "y de toda Galicia" se sumen a esta iniciativa para convertir el plástico reciclado de millones de tapones de botellas y bricks en papeleras llenas de arte y solidaridad.