La Semana Santa de Santiago, en una muestra este fin de semana

PROCESIÓN DO SANTO ENTERRO Igrexa de San Domingos de Bonaval, Costa de San Domingos de Bonaval, Porta do Camiño, Casas Reais, Praza de Cervantes, Rúa Preguntoiro, Rúa Castro, Praza Universidade, Praza Mazarelos, Rúa Cardeal Paiá, Rúa Orfas, Cantón Toural , Rúa Nova, Conga, Praza da Quintana, Praza Praterías (Estación de Penitencia), Praza Praterías, Rúa Xelmírez, Conga, Preguntoiro, Praza de Cervantes, Casas Reais, Porta do Camiño, Costa de San Domingos de Bonaval, Igrexa de San Domingos de Bonaval