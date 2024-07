Santiago recibe a los primeros refugiados que llegaron en cayuco huyendo de la guerra en Mali

Comienza esta tarde la llegada de refugiados procedentes de Canarias a Santiago. El Delegado del gobierno en Galicia, Pedro Blanco, explicó que serán acogidos en las instalaciones del Monte do Gozo 104 personas y, "escalonadamente", irán llegando más en los próximos días, unos cien más a Santiago y 64 a Lugo. La Delegación del Gobierno explicó además que son migrantes que arribaron al archipiélago en patera, huyendo de la guerra en Mali.

¿Cómo se procede en casos de acogida como este que arranca hoy en Santiago?

Miguel Fernández, del Foro Galego de Inmigración, nos contaba en Cope Santiago que es una ONG que tiene convenio con el Ministerio de Interior la que se encarga de recibirlos "con todo un equipo de profesionais para traballar con eles".

Las dependencias preparadas en el Monte do Gozo son una solución de emergencia para estas personas que llegan con una casuística particular... algunos ya con posibilidades de inserción laboral, otros no, pero todos, con necesidad de ayuda: "normalmente estas persoas xa teñen feita unha solicitude de asilo (ao proceder dun pais en guerra) pero hai un problema... e é que estas solicitudes tardan moito" explica Fernández. Entre tanto, normalmente "se lles ofrecen clases de español, asesoría xurídica, tamén hai psicólogos..."

El portavoz del Foro Galego de Inmigración explica que las personas refugiadas "non están detidas", así que no necesariamente tienen que permanecer aquí mucho tiempo: "ás veces, teñen un primo en Barcelona e van para alí", por exemplo.

Seis meses es el plazo establecido para este período transitorio, aunque Miguel Fernández explica que a veces "si se ve necesario, se puede prorrogar". "É un proceso bastante normal", asegura.

Desde el Foro galego da Inmigración subrayan que la reciente experiencia de acogida a refugiados que huían de la guerra en Ucrania es la prueba de que se puede conseguir una integración.

"Cada vez se demostra de forma máis clara que a emigración é un proceso positivo", asegura MIguel Fernández, que recuerda que es justo por el desarrollo económico que se vive en España que "a xente quere vir aquí" y recuerda que hay determinados trabajos que "en hostelería, coidados, na construcción...están copados por persoas que viñeron de fóra". Afirma que muchas veces reciben peticiones por parte de empresas que buscan mano de obra para puestos que nadie quiere ejercer.

EL CONCELLO DE SANTIAGO Y LA XUNTA, A LA ESPERA

Tanto desde el concello de Santiago como de la Xunta de Galicia aguardaban esta mañana a que la Delegación del Gobierno concretase las necesidades de las personas que empiezan a llegar hoy, para poner a disposición sus servicios. La conselleira de Asuntos Sociais, Fabiola García, aseguró que en el Monte do Gozo hay ya un dispositivo sanitario preparado.







