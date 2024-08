Cuando empezamos a tachar días en el almanaque del mes de agosto, la mayoría de los estudiantes está pensando que ojalá el verano no terminase nunca para poder seguir disfrutando... No es el caso de Iria, Antía, Brais y Alba, ex alumnos ya del Instituto Arcebispo Xelmírez II de Santiago, que están ansiosos porque llegue septiembre.

No es para menos: las dos investigaciones que realizaron mientras hacían segundo de Bachillerato se presentarán a mediados de ese mes en una conferencia Internacional de Psicología Comunitaria que se celebra de forma rotatoria en distintos países del mundo y este año abrirá sus puertas en Montevideo. Además, ellosserán los ponentes más jóvenes que van a defender investigaciones en este foro.

Cuando les llegó la noticia de la invitación, no se lo podían creer: "eu de feito estaba só e o que fixen foi chamar á miña nai, que non estaba na casa, para contarllo" explica Brais. "Estamos moi agradecidos á nosa titora Marita e aos de Montevideo", añade Iria.

EL INSTITUTO COMO AGENTE DINAMIZADOR DEL BARRIO

Antía y Brais elaboraron un "Estudo Antropolóxico e Histórico do papel do IES Arcebispo Xelmírez II nos cambios do Barrio de Vite", donde está el centro educativo. Fueron más de "unha ducia de horas de entrevistas para dar voz aos responsables do cambio en Vite". Concluyeron que su instituto jugó un papel fundamental en el desarrollo de este "barrio de alubión" "máis que nada porque se implicaba, parte da formación de comunidade foi gracias ao instituto", en el que se "controlaba o seguimento do absentismo escolar, e trataba que a rapazada que iba alí acadase os mellores resultados académicos", explica Antía.

Su investigación ya ha tenido un reconocimiento previo al Congreso de Montevideo, en una conferencia realizada en el Incipit (Instituto de Ciencias del Patrimonio) hace pocas semanas.

OTRA PERSPECTIVA EN EL ABORDAJE DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Iria y Alba hicieron una "Revisión e avaliación de programas de tratamento para agresores de violencia de xénero". Una perspectiva novedosa a la hora de abordar este problema que nos sacude desgraciadamente con demasiada frecuencia. "Que os maltratadores sexan penados pode rematar cun ciclo de violencia", explica Iria, "que se pode expandir tamén aos familiares... os fillos poden aprender e tamén usalo en outras vítimas". Cuestionan en su investigación si hay una buena ratio entre terapeutas y personas penadas, por ejemplo. "Si non se busca que non haxa reincidencia, a situación non se vai a arranxar", añade María Rey, una de las tutoras que los acompañó en sus trabajos.

¿ESTUDIANTES A TIEMPO COMPLETO, INVESTIGADORES A TIEMPO PARCIAL?

Sus investigaciones cruzaron el charco gracias a que sus profesores valoraron el esfuerzo de un trabajo realizado con mucha profesionalidad a pesar de ser estudiantes de 17 años.

Rey, profesora de Filosofía en el Ies, le comentó a una amiga psicóloga en Uruguay en qué andaban en el Xelmírez II y así, sin esperarlo, los trabajos de estos jóvenes compostelanos fueron propuestos para la Conferencia Internacional de Psicología Comunitaria. "Sorprendéronnos invitándonos", asegura con orgullo la tutora: "quedaron moi impresionados especialmente sabendo que eran de alumnado de ensinanza secundaria, non universitarios".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los trabajos se desarrollaron en el marco del programa STEMbach, una modalidad de bachillerato que promueve la vocación científica entre el alumnano. José Luis Martín, coordinador del STEMbach en el Arcebispo Xelmírez II, explica que la participación del alumnado en esta modalidad supone un esfuerzo añadido, porque hay una tarde más de clase a la semana y se trata de trabajo que no va a puntuar en el expediente académico. José Luis defiende que los beneficios van mucho más allá de la nota: " nós pensamos que a aprendizaxe, a destreza, a competencia que levan a maiores, compensa, pero teñen que estar eles convencidos" para participar. Y ojo, no es además un programa para alumnos de expediente brillantísimo: sólo hay que tener muchas ganas de aprender





A CONTRARRELOJ, BUSCANDO FINANCIACIÓN PARA EL VIAJE

El equipo del Xelmírez va a poner en marcha de forma inmediata una campaña para recabar apoyos económicos, porque si bien la estancia en Uruguay se la cubren los organizadores del Congreso Internacional, hay que costear el viaje y a pesar de que algunas instituciones han empezado a aflojar el bolsillo, como la Xunta o el concello de Val do Dubra (de ahí es una de las alumnas) todavía les faltan unos 3.000 euros por conseguir.

Hecho lo más difícil, unos trabajos que han merecido ya reconocimiento, están convencidos de que no se quedarán en tierra y en septiembre volarán a Uruguay.