O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, chama a "extremar as precaucións" ante o repunte de casos de Covid-19 na Comunidade galega, que rozan as 14.800 infeccións activas e supera os 830 hospitalizados por este coronavirus, á vez que pide que os que non se vacinaron o fagan.

Así o manifestou no marco dunha rolda de prensa este martes para abordar a situación da Atención Primaria pola falta de médicos, na que agradeceu e recoñeceu de novo o "esforzo" do persoal deste nivel asistencial, tanto en centros de saúde como en Puntos de Atención Continuada (PAC), así como nos hospitais no "contexto de vacacións" e con "falta de substitutos".

Tras "agradecer o esforzo" dos profesionais do Sergas, pediu á poboación que "extreme as precaucións" após "unhas semanas de relaxación" que "xera o que xera", comentou en relación ao incremento de casos activos e hospitalizados na Comunidade galega.

Así mesmo, pediu "ese esforzo aos cidadáns" e incidiu na "conveniencia de pór as vacinas", para "animar" a quen non recibiu a terceira dose de reforzo a acudir a porlla nos puntos de vacinación habilitados.

Respecto diso, Comesaña sinalou que Galicia, que lidera a vacinación pediátrica por exemplo, conta con "un número de alto" de cidadáns que non acudiron a recibir a dose de reforzo.

"Insistimos nesa vacinación", afirmou, para pedir o titular de Sanidade tamén que "quen teña síntomas (de Covid-19) tome as precaucións básicas".

Máis de 6 millóns de doses postas en Galicia

En canto ao proceso de vacinación contra a Covid-19 segue nos hospitais do Servizo Galego de Saúde (Sergas) coa administración de 2.076 dose desde o pasado venres --última xornada na que Sanidade actualizou datos-- no conxunto de Galicia.

Segundo os datos publicados pola Consellería de Sanidade este martes no 'Cronómetro de vacinación' con rexistros até o luns, recollidos por Europa Press, as doses postas desde o venres aumentan a 6.698.575, despois de ser administradas outras 2.076. Delas, 692 foron postas para completar pautas, polo que ascenden a 2.542.286 as persoas co proceso finalizado en Galicia, que supón un 94,15 por cento do total da súa poboación.

En canto á vacinación infantil --os datos da Consellería de Sanidade non separan o grupo etario principal da poboación pediátrica en fase de inmunización de 5 a 11 anos-- foron vacinados até a data 119.393 menores de 10 a 14 anos de idade e 93.434 de cinco a nove anos.