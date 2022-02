Okupas en Conxo de Arriba: "Ya me queda poco para meterme en tu casa"

Los vecinos de Conxo de Arriba no pueden más. En los últimos años llevan padeciendo problemas de convivencia importantes y derivados de la ocupación de varias viviendas y esta situación se ha agravado con la pandemia.

Nos situamos en una calle que conecta el barrio de Conxo con el de Santa Marta. Con todo, esta rúa pertenece al primero. La imagen llama la atención y muestra dos realidades: pisos prácticamente de lujo en una de las zonas más caras de Santiago para vivir y, al lado, viviendas pequeñas y en estado ruinoso. Un cartel nos muestra que estamos en "Conxo de Arriba" y, de manera muy ilustrativa, está sobre un muro en mal estado y con pintadas.

Hacemos un pequeño recorrido de unos metros con Ángeles, vecina desde hace doce años de esta zona. En su caso, compró el terreno y construyó lo que era "la casa de mis sueños". Sin embargo esos sueños se han convertido en pesadilla por lo que tiene frente a su hogar. Ella ha tenido que contratar un servicio de alarma porque vive con miedo de que entren en su vivienda. De hecho, ya ha recibido amenazas de un individuo que ahora no se ve por el barrio: "dicen que está en la cárcel, nosotros no lo sabemos, pero cuando vuelva... otra vez a empezar".

Ese hombre entró ya en varias viviendas para robar: "se meaba desde la ventana, yo llamé a la Policía y me dijeron que le grabase, pero yo le tenía pánico, tiraba la bolsa de la basura por la ventana... y, ¿quién le decía nada al personaje ese? Ese señor me amenazaba cuando me veía: ya me queda poco para meterme en tu casa". Entró, de hecho, en la casa de al lado, "¿tú sabes lo que es vivir con eso y que la policía te diga que no pueden hacer nada? Yo no me podía salir de casa por miedo"

Ángeles, vecina de Conxo de Arriba: "Me amenazaba con entrar en mi casa, yo no salía"

Al margen de esta persona, al que le llaman "el madrileño", varias familias conflictivas hacen su vida en las viviendas que hay en esta calle. Vemos tumbonas en una zona de jardín, "aquí en verano ponen piscinas y todo enganchado de manera ilegal, la luz y el agua".

Los vecinos de este entorno nos cuentan que en los últimos veinte años ya hubo problemas, "con gente de mal vivir, pero nunca jamás entraban a robar, andaban a su vida, el problema lo tuvimos con esta gente, hace dos años". Casas desvalijadas en toda la calle: "a muchas casas le hicieron eso, entran y les llevan todo, radiadores, lámparas, muebles..."

Ángeles nos relata también problemas que tuvieron con los perros de uno de los ocupas en una casa a la que le faltan trozos de pared, de hecho, se aprecian los azulejos de uno de los cuartos. Al parecer los encerraban en un cuarto tapado con un somier que hacía de verja y los animales ladraban día y noche. Esta construcción llama la atención por su aspecto: "Así lleva un mes la casa, aunque la construcción ya era mala". Según el relato de Ángeles, en noviembre de 2019 se colaron los primeros ocupas aquí y hasta hace un mes que se fueron.

En nuestro paseo nos encontramos varias viviendas con la placa que informa de la instalación de alarma. Además, muchas de las viviendas en ruinas y ocupadas están frente al pabellón del colegio público Quiroga Palacios. Con todo, esta zona es evitada por las familias que van a pie: "las mamás tienen miedo, ya no sube nadie por aquí, prefieren dar toda la vuelta para acceder al colegio".





MASCARILLAS COLGANDO EN LOS MATORRALES COMO SEÑAL DE TRAPICHEO

En nuestro paseo por Conxo de Arriba, nos llama la atención la cantidad de mascarillas colgando en zonas de matorrales, silveiras y maleza. ¿Algún incívico por hacer la gracia? No. Según los vecinos es el indicativo de que hay venta de droga.





Juan lleva viviendo aquí más de 40 años. Él también está harto de la situación. Se encuentra jeringuillas que él mismo retira: "Lo que hacen es destruir. No puedes estar tranquilo. Jeringuillas hay por aquí, yo he recogido bastantes. Y las mascarillas y el papel higiénico avisa e indica el camino hacia donde está la base del suministor (de droga)".





Audio Hacemos un recorrido por Conxo de Arriba, con el problema de ocupación