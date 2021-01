¿Por qué Teo "se descuelga" de Ames y Santiago?

Desde este viernes, 15 de enero, cambia la situación y en todo el territorio gallego se aplican restricciones más severas para hacer frente al coronavirus: el toque de queda se adelanta a las 22 horas, así es que el comercio tiene que cerrar, como mínimo, media hora antes de ese límite, toda la hostelería tendrá que bajar la persiana a las 18 h, aunque podrán seguir operando para servicio a domicilio, y el número máximo de personas que se pueden reunir es de 4.

Con todo, hay lugares donde las medidas se endurecen, como es el caso de Santiago y Ames, que antes compartían cierre, y desde el viernes su perímetro es individual.

Medidas contra el COVID: Así cambia la vida en Santiago y comarca desde este viernes Santiago sigue en nivel máximo, pero desde el viernes, 15 de enero, deja de compartir cierre con Ames y Teo Paula Pájaro RivesSantiago 14 ene 2021 - 07:31

El caso de Teo es diferente. Hasta ahora estaba en nivel máximo de riesgo y compartía medidas con Compostela y Ames. Desde el viernes, los teenses recuperan parte de libertad.

¿POR QUÉ TEO REBAJA SU NIVEL DE RESTRICCIONES?

Teo continúa en registros elevados de incidencia por coronavirus. Según los últimos datos del SERGAS, en ese ayuntamiento la afectación del virus es mayor de 250 casos por 100.000 habitantes, el límite marcado por las autoridades para aplicar las máximas restricciones. En total, 53 personas contagiadas en el límite municipal.

Con todo, Teo no figura en la lista de municipios con medidas más duras. Su alcalde, Rafa Sisto, decía en COPE Santiago que entiende que la desescalada viene porque "llevamos días en una situación muy estable", así que la tendencia no es igual que en Ames o en la capital gallega.

El Alcalde de Teo ve las medidas "con cierto alivio" al bajar de la escala porque para la hostelería supone un respiro el poder usar los interiores, aunque sea con un 30% de aforo. "Esto permite aspirar a que la actividad, en cierta medida, pueda ser sostenible". Con todo, Sisto explica que "la gente no acaba muy bien de entender esa diferenciación con Santiago y Ames porque vamos a trabajar, vamos a la universidad, vamos en el autobús, vamos al hospital...realmente es un tanto ficticio ese aislamiento, se mantiene un alto grado de interacción".

Teo recupera la movilidad, los alrededor de 18.000 habitantes de este concello pueden salir y entrar de él libremente, pero solo tienen libertad de movimientos con concellos que estén abiertos y no es el caso de sus vecinos de Ames y Santiago. En la misma situación que Teo están los municipios de Brión, Rois, Lousame, Vedra, Boqueixón, Touro, O Pino, Arzúa, Frades, Boimorto, Ordes, Tordoia, Santa Comba, A Baña, Negreira o Vila de Cruces, por ejemplo. Los ciudadanos de estos concellos podrían moverse entre ellos con libertad.

PREOCUPACIÓN EN AMES

En la otra cara de la moneda están, otros municipios como Santiago, Ames, Melide, Oroso, Trazo, Val do Dubra, Vimianzo, Outes, A Pobra do Caramiñal, Ribeira, Boiro, Rianxo, Noia, Porto do Son y A Estrada.

Todos ellos cierran de manera individual su perímetro y la hostelería no puede usar las instalaciones interiores para el consumo de la clientela. El alcalde Amiense, José Miñones se mostraba preocupado por la evolución de las cifras en su ayuntamiento e incluso dudaba de si estas restricciones serán las últimas, aunque entiende que el cierre "es correcto", dada la situación.

Miñones ponía un ejemplo de la alta incidencia: "A final de año teníamos 30 casos en todo el concello y, de repente, en cosa de 6 días triplicamos el número de casos. Ahora mismo tenemos una incidencia de más de 400 casos por cada 100.000 habitantes y 140 personas contagiadas en el ayuntamiento". El Alcalde insiste: "Para subir de casos necesitamos una semana, para bajar, mes y medio o dos meses".

Ames ha suspendido la celebración del mercadillo de los sábados por prevención y también se volverán a cerrar parques y canchas deportivas, para tratar de evitar la proliferación de contagios.