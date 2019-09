Por qué deberías vacunarte contra el sarampión si naciste entre 1970 y 1980

Fue en 1981 cuando se incluyó en el calendario oficial español la vacuna contra el sarampión, por lo tanto los nacidos a partir de ese año están inmunizados contra esa enfermedad, que si bien en los niños no suele presentar problemas graves- más allá de los molestos granitos- sí es peligrosa en el caso de los adultos.

"En un 6% de los casos deriva en neumonía", explica a Cope Galicia el doctor internista Ramón Rabuñal, que también señala que en algunos casos se pueden producir encefalitis u otras complicaciones.

El riesgo de contraer el sarampión, por lo tanto, está en los nacidos antes de 1981 que no hayan pasado la enfermedad ni se hayan vacunado en la infancia.

REPUNTE EN EUROPA

¿Pero el sarampión no está ya erradicado? Si bien es cierto que los casos en España son muy raros desde hace tiempo en otros países europeos está repuntando la enfernedad. Así, Grecia o el Reino Unido han dejado de ser países libres de sarampión y "en el norte de Portugal se registró un brote con un centenar de afectados", alerta Rabuñal.

Por este motivo los médicos internistas recomiendan que se administre la vacuna a los nacidos entre 1970 y 1980 en el caso de que no hayan pasado ya la enfermedad cuando eran niños. En caso de que no sepamos si la hemos superado ya o no el consejo es que ante la duda nos vacunemos, porque no ocurre nada si nos la administran dos veces.

¿Y qué ocurre con los nacidos antes del 70? Según explica el doctor Rabuñal antes de ese año prácticamente todo el mundo estaba en contacto con el virus y por lo tanto están ya inmunizados.

¿Cómo proceder para recibir una dosis? No hay prisa por hacerlo, pero podemos plantearlo al médico de cabecera cuando acudamos por cualquier otro motivo.