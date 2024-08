Pilar, con muletas y usuaria de autobús en Galicia: "Nos tratan como ganado"

La pregunta podría ser ¿hasta dónde hay que ir estrictamente por el libro? ¿Cuántas veces,la solución es tan sencilla como aplicar sentido común y civismo?

Imagínate la escena: una usuaria del bus interurbano llega a la estación en Pontevedra, caminando ayudada por dos muletas. Tiene tarjeta de transporte+65, la que desde comienzos de año permite transporte gratuito a las personas mayores.

En la estación le dicen que no tiene que coger billete para viajar a Santiago, que acceda directamente al bus y pague allí, pero el conductor, a pesar de que la señora lleva muletas, la obliga a permanecer en tierra, de pie, hasta que suban los viajeros que van antes, que son los que pagan billete y tienen preferencia.

La mujer aguarda, apoyada en las muletas, y cuando por fin puede subir se encuentra con que no hay sitio ya en los asientos más cercanos al conductor, que suelen ser más amplios. Las personas que los ocupan no quieren cederle el asiento y el conductor se niega a intervenir.

No es una situación hipotética: le ocurrió este domingo a una compostelana que nada más llegar a la estación, presentó una reclamación en las oficinas de Monbús (no sin ciertas dificultades también, claro)

Pilar Soriano nos lo contaba después en Cope todavía sin entender la falta de civismo ni del conductor ni de las personas que no quisieron cederle el asiento. "Yo se lo dije y no se movieron, y el conductor no les dijo nada, aunque estaba allí a mi lado". "Me pareció una falta de civismo, y me sentí... me sentí como para hacer lo que estoy haciendo, denunciar!"

Tiene 78 años y está convaleciente de una operación de rodilla, pero lleva tiempo ya ayudándose de bastones para caminar, porque tiene prótesis en las dos caderas. Pilar dice que nadie se merece un trato semejante: "quiero por favor que resaltes que varias personas que estaban allí y no me conocían de nada, me ayudaron, y hubo quien puso ya una reclamación desde su teléfono móvil". Pero a la mujer le duele que a las personas que ocupaban los asientos más amplios no se sintiesen interpeladas y pasaran "olímpicamente con actitud chulesca".

Asegura que este tipo de desplantes no los sufren sólo las personas con problemas de movilidad: "es que nos tratan como ganado", insiste, y explica que su nuera es usuaria habitual del autobús entre Santiago y Lugo y con maletas y un bebé "y no le abren ni el maletero,esto es continuo", asegura.

LA LETRA PEQUEÑA QUE LO EXPLICA CASI TODO

Desde la Consellería de Presidencia (de quien depende el departamento de Mobilidade) aclaran a Cope que efectivamente, la tarjeta de transporte gratuito para personas mayores no garantiza la reserva de plaza, es decir, que por el libro, los usuarios de la Tarifa +65 tienen que esperara subir a que accedan los otros pasajeros. Claro que no dice nada de cómo actuar si la persona mayor tiene dificultades para moverse o lleva muletas...

"Os operadores non teñen a obriga contractual de contar nos despachos de billetes das estacións cun sistema que posibilite a venda anticipada coa TMG. Do mesmo xeito, os pregos que rexen as actuais concesións de transporte de uso xeral de Galicia non contemplan a obrigatoriedade de que os operadores conten con sistemas de reserva ou venta anticipada online".

Aseguran que con todo, "Monbus, no marco da súa política comercial, dispón dun sistema de reserva anticipada para as persoas usuarias da TMG que permite reservar unha praza, de xeito que se poida acceder ao mesmo de maneira prioritaria. Esta posibilidade mantense operativa para determinadas relacións de tráfico, entre as que se atopa a conexión Pontevedra-Santiago". En la taquilla de Monbús, nadie le ofreció esta posibilidad a Pilar cuando quiso sacar su billete.

Y si seguimos también a dedillo por el libro, la legislación también dice que al menos cuatro asientos próximos a la puerta de acceso en el transporte estarán reservados a personas con movilidad reducida. Lo dice el Anexo IX del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, sobre condicións de accesibilade e non discriminación para o acceso e utilización dos modos de transporte para personas con discapacidade. También ahí hay algo de letra pequeña: "en todos los medios que sea factible (...) se ofrecerán plazas de ocupación preferente en todas las clases. En el supuesto de que un modo de transporte sólo contara con plazas de ocupación preferente en clases superior (preferente, club, etc.), el viajero con discapacidad tendrá derecho a utilizarlas abonando solamente el precio del billete de clase inferior.

COGAMI PIDE QUE SE DESARROLLE LA NORMATIVA

En Cogami, un colectivo que defiende la inclusión de las personas con cualquier tipo de discapacidad, situaciones como la que denuncia Pilar son casi el pan de cada día.

Juana Tubío pertenece al departamento de información y asesoramiento de esta entidad y cuenta que la ley de accesibilidad de la Xunta es de 2014 y desde entonces no se ha desarrollado al detalle. Establece que para tener plaza reservada en el transporte, la persona usuaria debe contar con una tarjeta acreditativa de sus problemas de movilidad, expedido por el concello correspondiente.

Con ella, sí que puede reclamar que le reserven una plaza accesible. ¿Qué pasa cuando el problema es temporal, no permante? Pues la ley es tan genérica que todo queda en manos de la buena voluntad de la persona que, en este caso, está al volante del autobús.

Piden también que en los pliegos de concesión de un servicio, como el transporte público, se incluyan como condiciones imprescindibles mejoras de accesibilidad como las rampas automáticas, para facilitar así la entrada de personas con movilidad reducida. Juana dice que en general quien va al volante está atento a estas situaciones... pero sí que reciben quejas de quien ha quedado en la parada en silla de ruedas porque el bus no quiso parar: "como o conductor non ten a obriga de axudala..."

Desde Cogami insisten en que quien se vea en situaciones de este tipo presente reclamación ante la empresa concesionaria, la Xunta, que es la adjudicataria del servicio, y también en esta institución, para hacer más fuerza.