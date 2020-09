Ocupas en Pelamios (Santiago): trapicheo, amenazas y agresiones

La pesadilla que viven los vecinos en Pelamios necesita de solución urgente. Los habitantes de esta zona de Santiago, a cinco minutos a pie de la Catedral, ya no pueden más. Llevan padeciendo graves problemas de convivencia desde hace dos años. El origen de esta situación viene derivado de la llegada de dos familias que han ocupado viviendas del barrio y no respetan las más mínimas normas de convivencia.

Nos lo cuenta en COPE Santiago, Teresa Barral, presidenta de la Asociación As Brañas de Andrés, "algo tan sencillo como la basura en vez de echarla en los contenedores, la dejan acumulada en los rellanos de la escalera, con lo que esto produce un montón de bichos y perjudica a todo el edificio. Es un problema de salubridad pública". También nos explica que entre ellos hay muchas riñas, agresiones y malos tratos. También han notado que se da trapicheo de drogas, con gente entrando y saliendo continuamente.

Según los testimonios recogidos por COPE, estas familias problemáticas tienen perros peligrosos que no cuidan y que atemorizan al barrio.

Además, en sus vehículos circulan a gran velocidad y "no respetan la zona amarilla, hacen trompos...".

AMENAZAS A VECINOS Y COMERCIANTES DE LA ZONA

Insisten los vecinos de Pelamios en que negocios y particulares que viven aquí ya no soportan más esta situación: "Lo que sufrimos es un problema de convivencia, porque no se ajustan a las normas, viven a su manera, ocupando todo el espacio público, si pasas te miran mal, si les llamas la atención... ha habido amenazas. A los empresarios de la zona, se le ponen en la puerta y no les dejan entrar a la gente".

Nos relata Teresa Barral que incluso de las palabras han pasado a las agresiones física en este tiempo "agredieron a una chica, a otra la amenazaron hace unos meses, a otro le empujaron por una escalera, todo esto es una inseguridad grandísima".

OCUPAS DESDE HACE 2 AÑOS Y EFECTO LLAMADA

Lejos de arreglarse, esto ha ido a más. "Primero vinieron unos, detrás otros y ahora tenemos ocupas en dos edificios diferentes y hacen efecto llamada porque si no pasa nada, si nadie les dice nada... cada vez vienen más".

El colectivo vecinal se han reunido con la Policía Nacional y están en contacto con la Consellería de Educación porque niños de esas familias no están escolarizados. Desde el departamento de seguridad del Ayuntamiento y el propio cuerpo policial se han comprometido a aumentar la vigilancia y la presencia de agentes.

La presidenta del colectivo As Brañas de Andrés incluso nos asegura que han tenido que advertir a propietarios de casas de la zona porque han notado que vigilan horarios para saber cuándo las propiedades están libres e intentar ocuparlas. "Pasan por la zona todos los días (paran vigilar), algunas propiedades que están vacías son para alquileres de universitarios".

Debido a este problema es más complicado alquilar las viviendas porque nadie quiere vivir con este panorama y además algunos vecinos ya han optado por mudarse de barrio.