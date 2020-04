¿Habrá Fiestas de la Ascensión en Santiago en este año 2020?

El coronavirus ha entrado en nuestras vidas poniéndolo todo del revés, causando dolor a muchas familias y también trastocando muchos planes. La necesaria distancia social y tener que huir de las aglomeraciones ha obligado a muchas empresas de gestión cultural a suspender actividades como conciertos u obras de teatro que estaban planificadas para estos días. También las fiestas de toda Galicia, evidentemente, se han cancelado o aplazado, como es el caso de la Festa da Troita de Sigüeiro (Oroso) o la Pascua de Padrón.

Y a nadie se le escapa que las Fiestas de la Ascensión peligran en este 2020 a causa del coronavirus. En el calendario teníamos marcado en rojo el jueves, 21 de mayo, que sería el día grande de las fiestas compostelanas más de casa. ¿Cómo estaremos para entonces?

El concejal de Fiestas de Compostela, Gonzalo Muíños, nos explicaba en los micrófonos de COPE Santiago que "tenemos la ventaja de que si esto terminase durante el mes de abril, ya habría muchas cosas cerradas para las fiestas, pero si no acaba, aunque se levante la veda, por prevención, habría que limitar los eventos con gente". Es decir, podrían celebrarse las fiestas porque hay ya programación pactada, pero seguramente para entonces tosdavía tendremos que guardar ciertas distancias y precauciones como sociedad. La vida tardará en volver a la normalidad.

No obstante, el edil de festejos se resiste a "adelantar acontecimientos". Gonzalo Muíños asegura que "tenemos que ir día a día, hay trabajo ya hecho y en el caso de que se pueda, irán adelante". Con todo, el concejal compostelano también se mostraba realista y aseguraba que si este año, finalmente y como todo apunta, no se pueden celebrar, las del año que viene serán espectaculares: "Si no puede ser este año, nos tendremos que volcar para el próximo año, para que la gente se olvide y poder disfrutar de las mejores fiestas de la Ascensión".

Audio

MEDIDAS DE MOVILIDAD

Gonzalo Muíños es también concejal responsable de seguridad ciudadana y movilidad.

Nos explicaba que desde que comenzó el Estado de Alarma, en Santiago ha habido 144 identificaciones y 92 propuestas para sanción de ciudadanos que no respetan las restricciones y el confinamiento. No obstante, se mostraba satisfecho por el grado de cumplimiento de la ciudadanía.

Además, agradecía a un oyente de COPE que trasladase su preocupación por el uso de los pulsadores de los semáforos, porque se pueden convertir en focos de contagio. El Concello de Santiago ha tomado la decisión de dejarlos sin efecto, es decir, allá donde estén instalados, los peatones no tendrán ya que tocarlos para esperar a que se ponga en verde y poder cruzar. Se valoró esta medida y se ha puesto en marcha, puesto que el tráfico rodado también se ha desplomado a causa del cierre casi total de la actividad.

Otra de las iniciativas importantes que tomaba el Concello de Santiago en las últimas horas es la firma de un acuerdo con las dos asociaciones de taxistas de Santiago. Las personas vulnerables, con problemas de movilidad o que vivan en el rural podrán llamar al 010 para solicitar un taxi que les lleve al hospital, a hacer alguna compra de medicamentos o a realizar alguna gestión urgente. Los gastos correrán a cargo del Ayuntamiento compostelano.