El organista que te anima a disfrutar de la Semana Santa de Santiago

Miguel Sánchez es organista, maestro de educación musical y es la voz de la Semana Santiago en 2024: Miguel se convierte en el pregonero de la celebración compostelana. La música, por razones evidentes, se transforma, en esta ocasión, en el hilo argumental del pregón de este año.

Miguel empezó en la Semana Santa hace años, él era alumno del colegio San Francisco Javier, de los jesuitas. Allí tuvo su primer contacto con la Cofradía del Flagelado: “Yo era alumno y allí estaba la cofradía. Casi todos los alumnos, en algún momento, íbamos pasando por la cofradía. Y muchos nos quedamos y ahí estamos después de 30 años”.

Con ese historial, le preguntamos por su primer recuerdo de la Semana Santa de Santiago: “Es de la Procesión del Flagelado, de verla pasar por la Plaza de Cervantes, de cuando había los transformadores eléctricos debajo de la Plaza. Y cuando pasaba la banda de tambores, haciendo el estruendo típico, o la imagen golpeando con las horquillas, los transformadores se pagaban, se iba la luz y aquello para un niño de cuatro o cinco años era una impresión… ver pasar aquella imagen con la plaza a oscuras, en silencio”. Y es que para Miguel la Semana Santa de Santiago es parte esencial de la vida, “todo un sentimiento”.

La música cobra protagonismo en el pregón de la Semana Santa de Santiago de este 2024: “La música, en general, y la música litúrgica, la propia de la Semana Santa. La música no solo está formada por las notas musicales, sino que hay un mundo sonoro alrededor de ella. Y me centro en eso, en los sonidos de la Semana Santa de Santiago”.

Como organista de San Miguel dos Agros, defiende la trascendencia de este instrumento musical: “Decían desde la antigüedad que dentro del órgano está la orquesta completa… conocer su mundo es una maravilla… Entender cómo funciona un órgano mecánicamente y como en la antigüedad pudieron imaginar esa maravilla de la ingeniería, es una cosa asombrosa. Yo invito a cualquiera que tenga la oportunidad de ver un órgano por dentro, que se acerque y que se asombre, porque es una cosa espectacular”.

