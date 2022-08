Olalla García: "O Refuxio de Bando non é un punto limpo de animais"

Una media de 30 perros entran al mes en el refuxio de Animais de Bando yhasta 60 gatos pueden llegar en el mismo período. En estos momentos los felinos acogidos en estas instalaciones que reciben animales de 10 ayuntamientos de la comarca compostelana son 203 y los canes, 225. La llegada de camadas enteras de gatos desde primavera y hasta otoño está detrás de este incremento. La directora del centro, Olalla García, lamenta que las adopciones siguen estando por debajo del ingreso ordinario: el año pasado se rondó el medio millar en total, "foi o mellor ano", explica García. Este 2022 no va mal, 280 en total, pero la cifra sigue por debajo de la de animales acogidos.

En una entrevista en Cope Santiago, Olalla García recuerda que además de la opción de adoptar, el refuxio también ofrece la posibilidad de dar una acogida temporal a los animales que les llegan. E insiste:Bando recibe animales abandonados: "nin nós nin as asociacións somos un punto limpo para animais". Recuerda que las mascotas no son un juguete y que, cuando una persona adquiere un animal, debe pensar en todas las consecuencias. Canes y gatos son los huéspedes más habituales... pero no los únicos: este año recibieron seis patos, que encontraron rápidamente "familias adoptantes".

Toda la información sobre las posibilidades de ayudar al Refuxio de Bando están en su web: refuxio.gal