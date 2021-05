La oferta comercial de Santiago se "muda" a las áreas industriales

El último lunes de abril de este 2021 el gobierno local de Santiago daba luz verde a la instalación de dos nuevos establecimientos comerciales en el polígono industrial de A Sionlla: se vendrán para ahí la cadena de supermercados Aldi. Será el desembarco de esta firma en Galicia, con la primera apertura en Compostela. Y llegará también la comida rápida de la mano de Mc Donald´s, que se suma a la oferta ya existente como es Bruger King. ¿Queda mucha superficie disponible en suelo industrial en Santiago? ¿A qué precio?

UN POCO DE HISTORIA SOBRE LAS ÁREAS INDUSTRIALES DE SANTIAGO: ¿QUEDA SUELO DISPONIBLE?

Las primeras industrias empezaron a asentarse en el polígono del Tambre en 1975, según los datos de la Asociación de Empresarios, no quedan parcelas vacías allí desde hace muchos años y la ocupación de las naves es prácticamente del 100%. Boisaca, inaugurado en 2004, tiene 12 de sus 100 parcelas sin edificar o con las construcciones sin acabar.

Del mismo año, de ese 2004, es el polígono de Costa Vella: en este caso, 25 de las 131 parcelas están vacías y en las que tienen naves edificadas, solo 4 están sin actividad en estos momentos.

En 2021 el Concello de Santiago concedió 9 licencias en la Sionlla, aunque se tramitan más de una veintena

En 2012 se inauguraba La Sionlla, con una superficie total de casi 1,5 millones de metros cuadrados de superficie, prácticamente la misma que tienen los otros tres parques empresariales juntos.

Xestur, la entidad de la Xunta que gestiona el suelo industrial, sacaba a la venta el mes pasado 56 parcelas en esta zona, casi 250.000 metros cuadrados. La Sionlla es uno de los parques con precio bonificado al 50%... así que el coste medio es de 97,11 euros el metro cuadrado.

El Ayuntamiento de Santiago nos informa de que en 2020 aquí se concedieron 29 licencias, mientras que en lo que llevamos de este 2021 hubo 9, aunque se están tramitando unas 25. Todas en este polígono de la Sionlla.

FUERTE APUESTA COMERCIAL, AUNQUE LOS ACCESOS SON LA ASIGNATURA PENDIENTE

Desde hace años hemos visto cómo los supermercados se asentaban en estos ámbitos de un modo natural: buenas conexiones y mucho aparcamiento facilitan la vida de los clientes. Pero poco a poco esa oferta ha ido creciendo, las grandes marcas apuestan por estas zonas: firmas de hogar, bricolaje, electrónica, textil...

¿Nos acostumbramos a trabajar y consumir en estas zonas?

Marta lleva 14 años trabajando en el Bar Polígono, en el Tambre: antes tuvo otros trabajos en hostelería fuera de zona industrial, pero dice que prefiere este sitio, porque "acabas conociendo a la gente que acude todos los días, y además el acceso es más fácil". Nada que ver con la situación de Costa Vella, que "mi madre... " De la misma opinión es José Manuel, transportista desde hace 24 años en una empresa también del Tambre: "en Galicia hay muy buenos accesos, pero uno de los peores es este, el de la Sionlla, que fañta comunicación con la autovía, autopista, la ciudad, hace falta que lo mejoren ya... aunque hay muchas obras y eso es bueno para la ciudad.".

Óscar trabaja en una empresa de comunicación en Costa Vella: asegura que empiezan a tener muchos problemas para poder aparcar, porque cada vez se nota mayor afluencia de gente... y en su caso, el servicio de autobuses no es una solución: "Hay dos líneas, pero pasan cada hora y si por cinco minutos no coges una, ya tienes que esperar 25 minutos... y si sales en horario nocturno ya no hay bus".

¿Y qué dicen los usuarios? Pues con el incremento de oferta comercial, cada vez más gente reconoce que está entre sus primeras opciones para compras e incluso ocio, también gente que viene desde fuera de Santiago, como Noemí, Miguel o Vanesa: "Vengo siempre porque es muy cómodo, en poco espacio tienes mucha oferta". Reconocen los clientes. El aparcamiento también se muestra como una ventaja: "es fácil poder dejar el coche". Si bien lamentan que se formen atascos en determinados momentos, de ahí que urgen nuevos enlaces que mejoren el tránsito.

La vista puesta, tanto de trabajadores como de clientes, en la mejora de los accesos que supondrán el enlace Orbital y el Orbitaliño