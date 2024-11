La Navidad en Santiago se enciende este viernes inaugurando un programa con más de 300 actos

Ya hay hora y fecha para el encendido del alumbrado navideño en la ciudad de Santiago de Compostela. Será a las 7 de la tarde de este viernes, 29 de noviembre, con un espectáculo de luz, música y animación a cargo de la Compañía Pablo Méndez en la plaza del Obradoiro que acompañará al tradicional encendido del árbol de navidad gigante que, como cada año, está instalado ya en la misma plaza frente al Pazo de Raxoi.

Un poco antes de ese encendido, a las 18.30h, la fiesta comenzará con dos ruadas de música que guiarán Broma con salida de la Porta do Camiño y Cantigas e Agarimos desde Carreira do Conde. En su recorrido habrá paradas en la plaza de Cervantes y en la plaza del Toural, para prender la iluminación en estos dos espacios e ir recogiendo estrellas.

Que serán llevadas hasta la plaza del Obradoiro para dar comienzo así a un encendido de la iluminación navideña en el que además de varias figuras gigantes de luz y las actuaciones de la soprano Esperanza Mara y de DJMil, se prometen muchas más sorpresas. Y con el que se dará comienzo a una programación de más de 300 actos durante todas estas próximas semanas que, de nuevo escapando de los símbolos religiosos, tendrá a una estrella de ocho puntas como iconografía principal ya que “nos identifica colectivamente y forma parte de nuestra tradición y de nuestra historia como ciudad acogedora y universal”, según los responsables municipales .

UN MILLÓN DE EUROS PARA "COMPOSTELA, ESTRELA DO NADAL"

Y es que el gobierno de BNG y Compostela Aberta han vuelto a escoger este símbolo estelar como imagen de una programación que bajo el nombre de Compostela, Estrela do Nadal agrupa centenares de actos de distinta índole que se desarrollarán desde finales de noviembre y hasta después de Reyes en distintos puntos de la ciudad.

Además de la propia Plaza del Obradoiro, otros de los espacios principales de actividades serán la plaza Roxa y La Alameda, donde se instalarán sendas carpas, Carreira do Conde con el tradicional mercado navideño y los centros socioculturales con un nutrido programa de actividades y talleres. No faltarán iniciativas tradicionales como la ruada do Apalpador, la Carrera de San Silvestre, la fiesta de Fin de Año y la tradicional Cabalgata de Reyes. El Auditorio de Galicia también acogerá el próximo 21 de diciembre a Festa do Apego.

Además de decenas y decenas de actos repartidos por toda la ciudad y en los que el Concello compostelano se gastará "poco más de un millón de euros", según ha desvelado la alcaldesa Goretti Sanmartín que permitirá no sólo financiar el programa, sino pagar la iluminación navideña.

130 CALLES Y PLAZAS ILUMINADAS y besos bajo la estrella de 8 puntas

Por su parte, ha sido la concejala de Fiestas, Pilar Lueiro, quien ha anunciado que este año se iluminarán un total de 129 calles y plazas, un número similar al del año pasado y con la novedad de la vuelta de la iluminación a la fachada del Pazo de Raxoi tras las obras.

También contarán con iluminaciones especiales las fachadas de la Casa del Cabildo en Platerías, la Zona C en la plaza de Cervantes, el Teatro Principal, la sede del Consorcio de Santiago y la plaza de la Quintana. El paseo de la Herradura, en el tramo que va desde la Porta dos Leóns hasta el mirador del Banco dos Namorados y el entorno de Bonaval también lucirán intervenciones lumínicas con estrellas de 8 puntas. Mientras que la plaza de Galicia, plaza Roxa, Xoan Carlos I, As Cancelas, Porta da Pena, las rotondas de acceso a la ciudad, así como 23 puntos de las parroquias contarán con motivos o conjuntos de elementos de luz singulares.

COPE Santiago Pruebas de la iluminación navideña en La Alameda compostelana

Lueiro también explicó que los jardines de las 8 puntas estarán situados este año, además de la plaza del Obradoiro, en los barrios de Castiñeiriño, Sar, As Fontiñas, Vista Alegre, Santa Marta, Conxo, A Pastoriza y Cruz de San Pedro. E invita a todas las personas que lo deseen a besarse debajo del muérdago y a usar estos espacios como fotocol "para presumir de barrio y de Nadal".

Además, ha anunciado que este año se unirá la iniciativa “el álbum de los besos” con la instalación de un fotomatón que irá rotando durante los fines de semana por los diferentes jardines de las estrellas poder hacer fotos que se pueden subir a las redes sociales con los hashtags #biconovisgo #xardindasoitopuntas y #compostelaaestreladonadal.

Puedes consultar todo el programa oficial de Compostela Estrela do Nadal aquí