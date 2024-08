El ecuador de agosto significa días de fiesta y descanso para casi todo el mundo, pero hay muy honrosas excepciones. Cuando acabe este mes, 68.000 kilómetros habrá recorrido el cirujano Diego González Rivas, operando en países de varios continentes a donde está acercando una técnica que empezó a aplicar en A Coruña, que permite hacer intervenciones torácicas mínimamente invasivas para atajar, por ejemplo, el cáncer de pulmón.

En las últimas horas operaba de esta patología a tres personas en Kazajistan, a donde ha llegado procedente de África: allí, en Ghana, acaba de empezar a funcionar el quirófano móvil que ha puesto en marcha la fundación que lleva el nombre de este médico coruñés.

Fundación Diego González Díaz. Cedida





"Fue histórico... la primera vez que se aplicaba una tecnología como esta en una unidad móvil!. Se había hecho en contenedores militares, hospitales de campaña, pero no en una unidad que se mueva de un lugar a otro con un quirófano de alta definición", asegura a Cope. "Abrimos un capítulo en la historia de la medicina, creo, porque esta va a ser la primera de muchas". El especialista coruñés explica que el posoperatorio ha sido muy bueno: "de hecho, una de las pacientes me escribió al whatsapp dándome las gracias... me gustó, fue gratificante".

"DISFRUTO MÁS AQUÍ OPERANDO QUE EN UNA SEMANA EN LA PLAYA"

Diego González lleva 14 años trabajando a este ritmo y enseñando su técnica: ha recorrido 136 países y asegura que para él es impensable parar, vamos, que la palabra vacaciones no está en su vocabulario: "mis vacaciones son moverme por el mundo y alguna vez, un sábado o un domingo descanso, pero como es pasión... yo disfruto más operando aquí ahora que en una semana en la playa sin hacer nada, no puedo no hacer nada, tengo muchos proyectos!" asegura de forma rotunda.

Escucharlo hablar hace que lo difícil parezca un juego de niños: ¿qué falla entonces, más recursos o más voluntad para hacer frente a los problemas? Afirma que la voluntad y el esfuerzo son la clave...pero reconoce que el reto para él en estos momentos es conseguir más apoyo económico para que el quirófano móvil puedar seguir funcionando en África.

Vídeo Fundación Diego González Rivas. Cedida





"IMPOSIBLE ES NADA"

El lema de este cirujano es que no hay nada imposible, o al menos, "que nunca queden porque yo no lo intente, hay que luchar por todas las cosas porque al final, prácticamente todo se consigue". La puesta en marcha de la unidad móvil en África fue uno de esos momentos en los que "no fueron posibles algunas cosas", y recuerda todas las dificultades que encotraron hace unos días para ir de Ghana a Costa de Marfil. "Fueron dieciocho hora de coche por carreteras africanas, llegamos a la una de la madrugada y teníamos que volar a la mañana siguiente... no pudimos realizar las cirugías previstas allí, fue una locura... pero sí que pudimos demostrar que la unidad móvil se puede trasladar de un país a otro, atravesar varias fronteras, pinchando una rueda de camino, reventando el remolque del generador...Sí que hay imposibles, pero que nunca queden porque yo no lo intente", insiste.

Este fin de semana, el doctor González se mostraba "muy emocionado" por la misión en Turkmenistán. "Es el país más cerrado del mundo y hemos conseguido entrar, hemos conseguido los permisos, los cirujanos allí están muy entusiasmados... vamos a ver qué aventura nos espera, porque es la primera vez que operamos allí, ya sabes que ese país es más cerrado que Corea del Norte". Desde este fin de semana, un poquito menos.





Fundación Diego González Rivas. Cedida