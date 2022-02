Los placeros del Mercado de Abastos: "Llevamos 70 años aquí y nos tratan como a perros"

Es difícil encontrar a algún comerciante del entorno de la Plaza de Abastos de Santiago a quien haya gustado el cambio en el aparcamiento del entorno y la reordenación del tráfico. Más bien, imposible encontrarlo. Todos parecen estar de acuerdo en que el gobierno municipal se lo pone muy difícil.





¿QUÉ CAMBIOS EN EL TRÁFICO SE HAN PUESTO EN MARCHA EN EL MERCADO DE ABASTOS DE SANTIAGO?

Si vas a comprar al mercado con el coche tienes que saber varias cosas: hay 15 plazas de aparcamiento ORA disponibles hasta las dos de la tarde en San Fiz. Eso sí, con rotación obligatoria a los 60 minutos. Para muchos estas plazas son insuficientes. Con todo, también se ha puesto a disposición de la clientela una hora de parking gratis en Belvís, en el parking de La Salle o en Galeras. ¿El problema? Del Mercado de Abastos los clientes suelen salir bastante cargados, además, estas soluciones pueden resultar incómodas para las personas mayores, clientes de toda la vida.

Nos lo contaba Gloria, al frente de la carnicería Chelo Muñico, y su padre Antonio. Esta familia lleva 70 años en el negocio: "Están jugando con la Plaza, con las familias, con la historia... es una vergüenza, nos tratan como a perros. Se ríen de nosotros". Sobre las zonas de aparcamiento, Gloria es contundente: "Es de risa porque son difíciles. En las Trompas tienes que dar toda la vuelta a Santiago y el de la Salle queda lejos para los clientes mayores".

LOS PROVEEDORES DE LA PLAZA: HORARIOS IMPOSIBLES

Nos explican que los transportistas de mercancías lo tienen más difícil con la nueva situación.

"Los que me traen los pollos y corderos no pueden aparcar, vienen desde Cervantes con los pollos" "¿Qué es esto, una guerra contra el Mercado?"

Hay varias zonas para la carga y descarga con horarios distintos. Por ejemplo, en la Travesa da Universidade se han colocado unas señales donde se indica que el horario es de 6 de la mañana a 8. Solo esas dos horas, lo que resulta muy complicado para los que salen de lonja o del matadero más tarde.

Chelo, propietaria de la carnicería Pilar González tiene 59 años y lleva desde los 14 años en ese puesto, que era de su abuela: "El que me trae los pollos me llega a las 9.30 de la mañana, es un chico que me viene desde Pontevedra y no le da tiempo a llegar desde el matadero aquí antes de las 8, y me lo mandaron con el carretillo hasta Cervantes, arrastrando los pollos".

BERMÚDEZ: "IMAGÍNATE QUE EN EL TAMBRE LA POLICÍA NO DEJASE ENTRAR A LOS CAMIONES"

Chelo tampoco entiende por qué hay tanto despliegue policial en la zona. Nos decía que están rodeados: 4 coches de la Policía en la universidad, otros en la Algalia, otros en Cervantes… No están en contra de la peatonalización, nos dice, pero pide que dejen trabajar al mercado: "No recuerdo cosa así, nos tienen acorralados como si fuéramos atracadores. Solo le pedimos al Concejal de Tráfico que nos eche una mano, para ganar una peseta, que esto es muy esclavo".

Sobre la presencia policial, José Bermúdez, de Conxelados Bermúdez, con más de tres décadas a sus espaldas se pregunta qué pasaría si esto se hiciese en otros ámbitos: "Imagínate que en el polígono del Tambre se colocan cuatro patrullas de la Policía que no dejen entrar a los camiones..."



Candi, tiene un puesto de pescado y marisco. Explica, para COPE Santiago que la actividad en lonja termina pasadas las siete de la mañana y la mercancía llega a la capital de Galicia más allá de las ocho, en algunos casos. Ella está entrando y saliendo continuamente por pedidos que le hacen hosteleros y particulares y necesita aparcar su furgoneta en algún lado cercano para cargar y descargar. Candi lleva siete años en su puesto del Mercado de Abastos de Santiago, pero la historia del negocio es de más de cuatro décadas: "Yo soy joven, quiero tirar con esto hacia adelante. Cuando empecé en 2012 había cola de gente, ahora no pasa y yo no puedo venir aquí a perder el tiempo".

Hay otra zona en el entorno de carga y descarga con horario de ocho de la mañana a tres de la tarde, pero el máximo de parada allí son diez minutos. Los comerciantes insisten en COPE Santiago, así no les da tiempo a sacar toda la mercancía y repartirla entre todos los puestos.

Marcos de Ovos e Polos Orosa es contundente: han notado el bajón de clientela y los propios clientes se le quejan: Te digo la verdad, dos personas vinieron a comprar y dijeron que no volvían, que lo sentían mucho. El guardia los echó de allí en vez de informar de dónde podían aparcar".

BUGALLO SE ABRE A CAMBIOS

COPE Santiago ha preguntado al Alcalde Sánchez Bugallo. Insiste en que se ha mejorada la imagen del Mercado de Abastos y que antes eran los placeros los que ocupaban toda la mañana las plazas en principio destinadas a clientes. Eso sí, abre la puerta a introducir cambios: "El que haya mucha policía no es negativo. Supongo que lo que quieren decir es que como hay policía, tienen que cumplir las normas. Se hablará con la gerencia de la Plaza y, si efectivamente hay que ajustar tiempos o algunas cosas, se hará. Pero los transportistas tienen que llegar a la hora que tienen que llegar".

El gobierno municipal de Santiago entiende que hay que priorizar las plazas para clientes del Mercado y que no pueden llegar las mercancías más tarde que la clientela. Sin embargo, los placeros nos insisten: "esto es un Mercado, es algo dinámico y la salida y entrada de mercancías es algo continuo".



