El mensaje de un Guardia Civil jubilado tras 42 años de servicio: "Esto se hace por vocación"

Era este pasado martes, 11 de junio, cuando Juan José Sandá Lamas, un Guardia Civil nacido en Boimorto recibía una llamada de la central en A Coruña reclamándole ir a recoger una multa a la Comandancia del puesto de Arca, sita en el ayuntamiento coruñés de O Pino, donde lleva prestando servicio durante los últimos 36 años.

Hasta allí llegó subido al coche patrulla sin sospechar que, al bajarse del vehículo le esperaban sus compañeros del puesto, mandos de la Benemérita y hasta el alcalde de la localidad para brindarle una despedida en su último día de servicio "que fue toda una sorpresa, no me esperaba nada", reconoce el propio protagonista, emocionado aún del momento vivido en el día en el que ha puesto fin a 42 años en la Guardia Civil y un punto y seguido a su vida.

Momento que ha quedado grabado en vídeo y que ha tenido una enorme repercusión en las redes sociales.

Hoy despedimos a Juan José Sanda Lamas, con 65 años y 42 de servicio en la Guardia Civil. Ingresó en 1982, sirviendo en Logroño, Vega de Valcárcel y 36 años en Arca. Gran conocedor del Camino de Santiago, ahora cuidará de los suyos, siempre con espíritu Benemérito



!Gracias Juan!









AÑOS DUROS DE ETA EN EL PAÍS VASCO Y 36 AÑOS VIVIENDO LA TRANSFORMACIÓN DEL CAMINO A SANTIAGO

En una entrevista en COPE Santiago, Juan José recuerda cómo el uno de marzo de 1982 entró en la Academia de la Guardia Civil de Úbeda, en Jaén, tras lo que fue destinado a una unidad en Logroño y posteriormente, al País Vasco "en unos años en los que el terrorismo tenía mucha actividad", tras lo que pasó a la cuenca minera de León, también por Vega de Valcarce, para terminar en Arca donde "este 8 de agosto cumpliría 36 años de destino".

Más de tres décadas de servicio en esta localidad coruñesa a pie del camino francés a Santiago en los que ha visto "una auténtica transformación de esta localidad porque entonces apenas había un par de establecimientos para hospedar a los peregrinos", a diferencia de las 2.500 plazas existentes en la actualidad.

Y que tiene reflejo también en la propia dotación de la Guardia Civil "que ha pasado de 4 agentes entonces a los 9 de la actualidad".

Un camino que, aprovechando su recién estrenada jubilación, juan José quiere realizar ahora "desde Roncesvalles" a bordo de otra de sus grandes pasiones, la bicicleta. Aunque para ello se aprovechará también de los avances técnicos y lo hará "en una eléctrica".









MENSAJE A LOS JÓVENES QUE QUIERAN INGRESAR EN LA GUARDIA CIVIL

Con más de 40 años de servicio y dedicación a la Guardia Civil y preguntado por el mensaje que transmitiría a los jóvenes que se estén planteando dar el paso para entrar en el Cuerpo, Juan José no duda en responder "que lo cojan con ilusión porque luego cada día vas mejorando y aprendiendo más, y vas queriendo más a la Guardia Civil", por lo que concluye que "esto es una vocación, tiene que haber una vocación, si no yo no estaría".

Y reconoce que ha sido precisamente este sentimiento lo que ha hecho "más difícil" dar el paso de la jubilación, aunque una vez hecho sonríe al asegurar que, a partir de ahora, se va a dedicar a otras de sus pasiones al margen de la bicicleta "como son la pesca fluvial y jugar la partida, también".

Para lo que sólo resta desearle suerte y salud.