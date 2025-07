Marta entró a la primera en Farmacia en la USC: "Quiero investigar sobre la salud de la mujer"

Tras el apuro que para la mayoría de los estudiantes implica superar la antigua Selectividad, ahora, PAU, los nervios se vuelven a poner a prueba cuando empiezan los llamamientos para formalizar la matrícula. En el sistema universitario gallego, este martes se hizo el primero.

Marta Míguez es una de las casi 36.000 estudiantes que solicitó plaza en la Universidad de Santiago para el próximo curso. Farmacia era su primera opción. Asegura que esta mañana sólo consultó un par de veces en el ordenador si se habían hecho públicos los listados. A la tercera, confirmó que lo había conseguido. Terminó Bachillerato en el Ies de Brión con Matrícula de honor y consiguió un 11,9 en la PAU, tal vez por eso lo cuenta todo muy contenta pero tranquila.

Tenía claro que su elección al acabar en el Instituto sería una titulación científica y después de ver las asignaturas, se inclinó por Farmacia: "é unha das carreiras que máis saídas laborais ten e gustoume porque sempre podo traballar nunha farmacia, facer o FIR, ser profesora...ou adicarme a investigar". Es consciente de que esta última opción no es el camino más sencillo: "agora mesmo penso que ao mellor en España tampouco podería investigar tanto, pero sí que teño esa saída de ir a outro lado " Y puestos a completar la lista de deseos, señala que le gustaría investigar principalmente "na saúde da muller, porque sinto que é algo bastante descoñecido hoxendía desgraciadamente, e a min gustaríame centrarme neso".

Le espera un merecido descanso tras el esfuerzo para llegar hasta aquí, aunque alguno de los paseos será a muchos kilómetros de casa, porque Marta ha ganado una beca para pasar tres semanas mejorando su inglés en York. Tocará hacer maletas en agosto.

cerradas 51 titulaciones en la usc

Tras el primer corte de cara al curso 25/26, un tercio de la oferta universitaria del sistema público gallego tiene cubiertas ya las plazas: 69 de las 194 titulaciones que hay en las tres universidades gallegas.

51 de los grados ya cerrados están en Santiago, ya que la USC ha vuelto a ser la que mayor demanda suscitó. El resto de las carreras en las que se agotaron las plazas corresponden a los campus de A Coruña y Ferrol.

"No ámbito de Ciencias da Saúde é onde máis se nota o incremento... estamos a falar dos graos de Enfermería, Medicina, Farmacia, Odontoloxía, Veterinaria... Por poñer un exemplo, en Odontoloxía pasamos de 1.106 solicitudes o ano pasado a 1.487... un número moi considerable de incremento. Pero tamén noutras titulacións, como Bioquímica, onde se pasou de pouco máis de 400 a case 600"

Lo explica María José López, Vicerreitora de Titulacións en la USC, que atribuye el incremento de demanda en la USC a que la oferta es "moi completa e en todos os ámbitos do coñecemento".

Patricia Iglesias La vicerrectora de Titulaciones, María José López, habla de la demanda de plazas en la USC

En el caso de la universidad compostelana, tras el primer llamamiento resulta más sencillo enumerar las titulaciones en las que todavía quedan plazas que citar las que están ya cerradas: "quédanos o grao en Ciencia Política, Filoloxía Clásica, Historia da Arte, Lingua e Literatura Modernas, Odontoloxía, Óptica e optometría, Xeografía e Ordenación do Territorio" según detalla a COPE Santiago Maite Flores, la presidenta de la Ciuga (Comisión Interuniversitaria de Galicia) En el Campus de Lugo, que también depende de la USC, quedan abiertas " Enxeñería Forestal, Procesos Químicos Industriais, Nutrición Humana e Dietética, Relacións Laborais e Recursos Humanos, Paisaxe, Xestión Cultural e o Grao Aberto".

En algunos casos, como Odontoloxía, la oferta sigue abierta no porque no haya demanda suficiente, sino porque son titulaciones en las que habrá seguro mucha movilidad en las listas: tradicionalmente, el alumnado que no consigue plaza en Medicina tiene como plan B Odontoloxía...así que los cambios que haya en la matrícula de esa titulación repercutirá directamente en la otra.

entonces ¿quién tiene que matricularse ya?"

La presidenta de la Ciug subraya: "soamente se ten que matricular xa o alumnado que sae convocado xa no que quere ou aqueles que o anterior ao que están convocados está todo pechado, porque si está pechado é que non hai prazas...poderían xurdir despois, pero agora mesmo non as hai. Os que están en espera teñen que agardar ao seguinte chamado: se se matriculan (na que era a súa segunda opción) perden a praza na que están en espera"

Patricia Iglesias La Usc tuvo casi 36.000 solicitudes de matrícula para el curso 25/26

El plazo de matrícula para el alumnado que ha sido convocado en este primer corte empieza a contar a las 00.01 horas de este miércoles hasta las 23.59 horas del jueves. Con las plazas que queden libres se hará el siguiente llamamiento, el 14 de julio. La matrícula será entonces los días 15 y 16 de julio.