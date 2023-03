María tiene 39 años y es de uno de esos países que aparecen en todos los catálogos de las agencias de viajes con destinos al paraíso. Ella hizo el recorrido a la inversa, buscando aquí en España esa oportunidad soñada. Llegó a Madrid y de allí se marchó a Barcelona, huyendo de una relación que no era en absoluto esa puerta a una nueva vida. Sin papeles casi de la noche a la mañana, sobrevivió trampeando como pudo un tiempo, pero después, alguien le enseñó otra supuesta salida de emergencia que resultó no ser tal: "uno siempre piensa en ayudar a la familia, y bueno... siempre pensaba que sería un tiempo, pero sin papeles no podía trabajar, no podía hacer otra cosa, y el tiempo fue pasando".

Por como lo cuenta, parecía más sencillo encontrar ayuda para insertar un anuncio en una página de contactos que apoyo para cualquier otra alternativa, y una vez dentro del laberinto, el lavado de cerebro: "te dicen que eres prostituta, que no vales, que nadie te va a creer ni a querer... Llega un momento que te hacen tantas cosas, te engañan, te... todo... que lo llegas a aceptar"

DESPUÉS DE LA PROSTITUCIÓN, MÁS MALTRATO

Desde Barcelona se vino a Galicia, ya directamente con contacto en un local de la comarca de Santiago, donde siguió dedicándose a la prostitución. A lo largo de varios años pasó por diferentes clubes y también por distintos pisos. Pareció ver la luz al final de túnel cuando conoció a otro hombre, que acabó maltratándola. A María le cuesta casi más recordar eso que hablar de los años anteriores: "era o estar con esa persona que me maltrataba o ir a prostituirme de nuevo" La sonrisa enorme que le ilumina a ratos la cara se borra: "en la prostitución, vale... no tengo un vínculo, nadie que me quiera, pero que eso lo haya vivido con alguien que se supone que me quiere... Estaba hecha polvo e incluso después de que me pegó tuve que volver con él porque no tenía donde ir".

LA LUZ LLEGÓ CON VAGALUME

En uno de los clubes del entorno compostelano había entrado en contacto con la gente de Vagalume. Seguía sin papeles y con el mantra en la cabeza de que no había salida para ella, sin embargo, después de la paliza volvió a llamar a su puerta pero esta vez, ya no quería charlar ni pedir preservativos. Quería apostar de una vez por ella.

Por eso, a las personas que se puedan encontrar en una situación como la que vivió, María les dice que la prostitución no es la salida: "que no lo haga, que uno vale mucho, que busque una asociación, que vaya a la Iglesia... Yo ahora sé que se puede hacer otra cosa. Pero es difícil, porque cuando tú llegas a la prostitución es porque no ves otra salida, si vieras otra, no llegas"





NUEVAS MODALIDADES DE PROSTITUCIÓN TRAS LA PANDEMIA

Desde 1990 lleva en marcha el programa de apoyo a mujeres en situación de prostitución de Cáritas Diocesana. Lourdes Pazo es ahora su coordinadora técnica, pero ha pasado por todas las tareas que desarrollan estas “vagalumes”: ha estado en el piso de acogida que da una solución temporal a las mujeres que no tienen donde vivir cuando dejan la prostitución, también recorrió los locales y pisos. Las cifras de 2022 indican que, desgraciadamente, tras la inflexión que marcó también en esto la pandemia, la prostitución sigue al alza. Contactaron con más de 370 mujeres solo en un radio de 70 kilómetros en la comarca de Santiago. En 2019 habían sido más de 500.

El covid cerró algunos locales y abrió más pisos: "creo que sí se puede decir que han aumentado los modos de prostitución, hay múltiples formas...hay pisos 24 horas, pisos por habitaciones, pisos gestionados por proxenetas" Y si la pandemia fue dramática para todo el mundo... en el caso de las mujeres prostituidas, cuenta que "hubo que dar muchas ayudas a mujeres para poder sobrevivir, y me refiero a alimentos, viviendas, porque cuando llegó la pandemia, las dejaron tiradas. Algunos clubes de toda la vida cerraron y se trasladaron más a los pisos". Ahora, explica "estamos volviendo ya a un flujo normal, están entrando por frontera mujeres de países empobrecidos y volvemos a la etapa anterior"









Mayoritariamente, las mujeres con las que contacta Vagalume son de origen extranjero, sobre todo de Sudamérica. Lourdes Pazo invita a reflexionar sobre lo que es la trata, que va más allá de una mujer que se ofrece con poca ropa o encerrada en una habitación: "la mujer atada en un sótano no se suele dar tan fácilmente aquí en Galicia, pero sí que hay trata, esa trata que impide que la mujer pueda salir de prostitución porque tiene una deuda contraída con los dueños del club o con los que la trajeron. Tienen que pagar en el día a día en servicios de prostitución, la estancia en el propio club y el uso de cualquier utensilio". Pazo asegura que "hay unas cadenas invisibles que son las que realmente tienen la gran mayoría de las mujeres"

La coordinadora técnica de Vagalume tiene claro que "la prostitución no es un trabajo": "cuando entro en un club, lo que veo allí no me gusta para una persona, creo que no es humano, no es justo" pero dice que si se prohíbe hay que hacerlo dando alternativas, formación, "educación en igualdad, que las personas no se usan y se tiran porque son eso, personas", insiste Lourdes.





Ese fue el camino para muchas “Marías”: Lourdes se queda, de estos 18 años que lleva ella en el programa, con las historias de renacer que ha podido compartir. "Para mi es la parte positiva, la cantidad de historias de fortaleza que hay aquí, múchísimas", asegura.

La joven que nos ha pedido que la llamemos hoy María cuenta orgullosa que ha sido la primera en todos los cursos en los que ha participado ahora, que ha visto que sí hay salida: "a partir de esa experiencia tan traumática, sobre todo la última, he explotado... sé que puedo y quiero más". Y la cara se le vuelve a llenar de sonrisa.