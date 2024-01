Los protagonistas del Entroido da Ulla no se disfrazan: se visten. Y con mucho orgullo por llevar los trajes que son propiedad de asociaciones de sus barrios y parroquias que antes vieron portar distintos miembros de su familia. Le pasa a Uxía, una joven xenerala de Touro: "na miña casa, dende sempre e en especial meu avó, sempre nos inculcou en especial aos seus netos, e tanto os meus primos coma min levamos dende ben pequenos dándolle vida a esta tradición de hai tantísimos anos". Dito e feito: ella lleva desde los 14 participando cada año en los atranques, ataviada con un traje que es "dos mais cotizados da aldea: faino diferente o color e os bordados", con el año en el que se fabricó, 2004 y el nombre del lugar, Fao. Allí desfilará Uxía el próximo Martes de Entroido.

DIEZ AÑOS COMO FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO DE GALICIA

El Entroido da Ulla une a ocho concellos de Santiago y la comarca que hasta el domingo de Piñata, este año, el 18 de febrero acogerán una amplia programación lúdica, educativa y también gastronómica. Destacan los atranques en los que se repasa la actualidad política y social del último año. Pablo es uno de los xenerais veteranos en Touro y cuenta que desde septiembre hay gente trabajando para que todo salga estupendamente en la fiesta un año más: la política es siempre una constante en las intervenciones de los Xenerais... pero es de esperar que en un Entroido que coincide además en precampaña y campaña electoral, las raciones sean dobles este año. "Temas políticos e temas de guerras, que tamén están de actualidad este ano", explica Pablo, "vámoslle dar bastante". Y reconoce que están "moi ilusionados... a ver si acompaña o tempo!"

Hay parroquias que retomarán este 2024 la celebración a lo grande del Entroido da Ulla, como la de Couso en A Estrada. Manuel sale allí en el coro de “Bonitos”, el séquito de gente joven del pueblo que acompaña a los Xenerais. Entre los atributos más llamativos de este personaje, el "chambergo", un sombrero elaborado artesanalmente con miles de plumas.





El domingo de Entroido tendrá lugar el desfile principal en Couso, donde participará Manuel. Además del "chambergo", el "Bonito" porta otros complementos muy vistosos, como los collares de perlas, siempre tratando de ser fieles a la tradición, asegura: "a xente ía vestida coa roupa que tiña de aquela, sobre todo con adobíos que tiñan... e os colares son un deses adornos. Si ves as fotos do Entroido de aquela podes ver que ían sobrecargados de colares"

El coro de Bonitos es uno de los encargados de poner el toque musical a la fiesta: "a música, daquela, hai que pensar que non había altavoces, e a música daquela eran os gaiteiros... cantando cancións populares pero cambiándolle un pouco a letra para falar do que pasaba no lugar ou na parroquia" Y ahora? Pues Manuel y sus compañeros recogen también ahí el guante: "Nós no noso entroido apostamos pola música tradicional, co noso instrumento, a requinta... para facer esa homenaxe, cantando música tradicional e coa letra cambiada"

Todos los participantes en este carnaval tradicional destacan la "dimensión parroquial" de esta celebración: "por unha parte participan os que van vestidos de xeneral, de vellos, de coro... que fan o percorrido, e o resto participa tamén ofrecéndolle os doces típicos destas datas".

José Manuel Iglesias, de la Festa da Filloa de Lestedo, insiste: "tendo en conta que vivimos nunha sociedade moi cambiante, na que nos illamos detrás dunha pantalla, esa relación entre veciños, ese corporativismo, ese traballo de todo o ano, é o que queremos poñer en valor"