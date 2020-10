Los furtivos no respetan ni el toque de queda

A las 00.00 de este pasado lunes entraba en vigor el nuevo Estado de Alarma con el que se decreta el toque de queda desde las 23 hasta las 6 horas para intentar luchar contra la expansión del coronavirus. Pues bien, ni tres horas habían pasado desde ese momento cuando los furtivos habituales en los bancos marsiqueros de Boiro, en la orilla norte de la ría de Arousa, volvieron a actuar.

Y lo hicieron durante varias horas, hasta que alrededor de las 3 de la madrugada, y alertados por una de las mariscadoras de la cofradía, los Guardapescas del pósito de Cabo de Cruz sorprendían a tres furtivos en una de las playas de la zona de Barraña, que huyeron dejando tirados unos 350 kilos de marisco ya introducidos en sacos, además de tres "raños", herramienta utilizada para la extracción del bivalvo.

"Xa no anterior estado de alarma no mes de abril actuaron os mesmos que o están a facer agora, para eles non hai lei", asegura el patrón mayor de la cofradía boirense, Jose Manuel Pérez, contando a COPE de las Rías el enésimo episodio protagonizado por unos furtivos "que son os mesmos de sempre".

Y es que uno de los grandes problemas a los que se enfrentan desde esta Cofradía de Cabo de Cruz para defender su derecho sobre las concesiones de los bancos marsiqueros es la impunidad con la que actúan los furtivos, que en muchos casos van armados con navajas que no dudan en esgrimir en sus habituales amenazas a los Guardapescas contratados por la propia cofradía. Y que supone, un desembolso cada vez mayor, ya que requiere de más y mejor material como chalecos protectores, prismáticos de visión nocturna y cámaras de grabación que garanticen la seguridad personal y jurídica de los vigilantes.

"Todo isto supón un enorme esforzo económico para unha cofradía pequena coma a nosa", nos cuenta José Manuel Pérez, quien dice tener que "morderse a lingua" cuando se le pregunta por la Justicia, en muchas ocasiones tan garantista que favorece siempre a los infractores, incluso en los casos de agresiones y amenazas. Y poniendo, además, en grave riesgo a la salud pública ya que es un producto "sen ningún control sanitario e capturado nun momento no que a veciña ría de Muros Noia está pechada pola toxina da marea vermella".

Algo de lo que son buenos conocedores los propios furtivos que no cesan en su actividad delictiva porque, a pesar de ser sorprendidos en la madrugada del lunes, ya volvían a actuar este martes aprovechando un breve descuido de los guardapescas para llevarse varios sacos de marisco ilegal monte a través, que seguramente tendrían escondidos de jornadas previas.

Algo que pudo ser abortado por el aviso dado por varios pescadores y mariscadores y la llegada hasta el lugar de los Guardapescas y el propio Patrón Mayor de la Cofradía, en el último capítulo de una historia que está muy lejos de terminar.

Incluso, en tiempos de pandemia.