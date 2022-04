Los cruces de la discordia en Santiago

Hay varias confluencias en Santiago que están dando problemas o, al menos, generan muchas dudas a conductores e inseguridad a peatones. Se trata, por ejemplo, de Concheiros y Avenida de Lugo, un cruce pendiente de recibir un nombre, el de Exeria, una mujer peregrina del siglo IV. En redes sociales, varios vecinos piden que se mejore esa plaza antes de ponerle nombre.

Internet se ha convertido en la vía de protesta de muchos ciudadanos que no acaban de comprender los cambios en este entorno: la instalación de unos bolardos, por ejemplo, que impiden el paso de Concheiros a la vía de servicio de la Avenida de Lugo, dirección centro ciudad. O conductores que no saben por dónde conducir entre los árboles. El Alcalde Sánchez Bugallo entiende que es necesario mejorar la señalización pero, sobre todo, para peregrinos, que, una vez en ese cruce no saben por dónde continuar su camino.

En cualquier caso, ese cruce no es el único con cuentas pendientes y a mejorar: varias personas han subido imágenes y vídeos sobre las imprudencias que se cometen en este punto. Aquí tenemos una nueva rotonda en la Avenida de Lugo con Fontiñas, a la altura de la Cruz Roja, en el acceso a la Rúa Londres. En ese vídeo vemos coches que no respetan el giro obligatorio y cruzan por el paso de cebra para meterse en la glorieta y no solo uno, parece que es habitual.

Esto se suma a las denuncias vecinales a la altura de Triacastela, justo en ese mismo punto. Un vecino, Iván Sixto, ya nos contaba en COPE Santiago los numerosos problemas de seguridad generados por conductores incívicos que circulan por la acera y hasta marcha atrás, lo que ya ha provocado varios sustos. Los vecinos lamentan la cantidad de vehículos que toman el terreno en teoría peatonal con total impunidad. ¿Tomará cartas en el asunto el gobierno municipal?

En el Mediodía de COPE Santiago le hemos preguntado al alcalde Xosé Sánchez Bugallo. Insiste en que por ahora esta vía está en manos de la Xunta, que es la responsable de la organización. Si bien, una vez que pase al Concello, con la recepción de la obra, asegura que el departamento de Tráfico tendrá que estudiar una mejor ordenación que pueda evitar inconvenientes: "Es la Xunta la que regula eso, eso tiene que volver al Concello y nosotros tenemos que revisar esa organización. El departamento está estudiando esas condiciones".

¿ROTONDA EN LA RÚA LONDRES DE FONTIÑAS?

Cope Santiago ha estado también en otra confluencia conflictiva, unos metros más abajo, entre las calles Dublín, Londres y Lisboa, en el barrio de Fontiñas. Todos los giros son posibles pero, a pesar de las señales de stop y ceda, cuando coinciden cuatro coches en ese cruce, hay problemas. Y eso pasa a menudo debido al aumento de tráfico en estas vías. Aquí podemos encontrar los juzgados, el centro de salud o el instituto Antonio Fraguas.

En el pleno municipal, a instancias de Compostela Aberta, se acordó la instalación de una rotonda en este punto. En el barrio nos encontramos opiniones para todos los gustos, pero todos coinciden en que los conductores tienen que andar con ojo: "Hay cierto caos, pero no hay choques. Todo el mundo está temeroso de quién tiene preferencia. Una rotonda aquí no tiene espacio, va a traer retenciones", nos explica un vecino. Otros viandantes creen que sería de utilidad: "Estaría bien, con una rotonda no hay dudas". "Es verdad que el lío lo formamos los conductores que no respetan las señales y todos quieren pasar rápido".