Las tres claves de la entrevista de Alfonso Rueda en COPE

Alfonso Rueda concede su primera entrevista radiofónica tras haber tomado posesión como Presidente de la Xunta y tras los juramentos y promesas de sus once conselleiros en el gobierno autonómico.

El mandatario habló de varios temas: de la apuesta en la comunidad por el llamado "bilingüismo cordial", la no imposición de un idioma sobre el otro y la naturalidad con la que los gallegos escogemos nuestra lengua y la riqueza que supone el plurilingüismo. Con esas palabras certificó el sello gallego de cordialidad idiomática: "Tener dos lenguas es una enorme riqueza, tener lengua propia nos sitúa en una posición de privilegio".

TRES CLAVES DE RUEDA EN COPE

SUCESIÓN Y LEGADO DE FEIJÓO

"Creo que el proceso ha sido modélico en todos los sentidos". Alfonso Rueda habla de cómo se activó la sucesión en la Xunta, en medio de una crisis interna sin precedentes en el PP nacional y con todas las miradas en Núñez Feijóo para tomar el control del partido. El ya presidente de la Xunta se marca como objetivo continuar con el "sentidiño" imperante en la comunidad y tres ejes: "trabajo, familia y futuro".

Sobre el ya ex jefe del ejecutivo autonómico, ¿es difícil cubrir el enorme hueco que deja? "No, al contrario, me pone fáciles las cosas. Feijóo era y es un valor enorme para el PP de Galicia y para Galicia. Ganó cuatro veces seguidas con mayorías absolutas". Reconoce que su gobierno es una continuidad del legado de Núñez Feijóo, pero también apuesta por su identidad propia a "lo que vayamos haciendo a partir de ahora, pero sin renunciar a la labor de quien casi catorce años dirigió la comunidad, dejándonos una situación claramente favorable, con estabilidad". Habla de Feijóo con orgullo, una gestión "marca Galicia".

LA LLEGADA DEL REY EMÉRITO A SANXENXO

"Sería una magnífica noticia". Rueda asegura que ha comprobado el impacto absolutamente positivo de la presencia del rey Emérito en Sanxenxo, "desde el punto de vista del cariño de la gente y del turismo". Supone un beneficio para toda Galicia, en palabras del mandatario autonómico, que recuerda que Don Juan Carlos tiene muchas amistades en la localidad pontevedresa y aquí se siente cómodo.

LA POSIBLE VISITA DEL PAPA A SANTIAGO

Rueda explica que Turismo dependerá de él mismo, de la propia Presidencia de la Xunta. El mandatario quiere dar el impulso definitivo de este Xacobeo, que representa una enorme oportunidad para la comunidad. "Vamos camino de batir el récord del que hasta ahora era el mejor año (en llegada de peregrinos), el de 2019". Habla de un nuevo turismo postpandemia, el familiar, el que busca el contacto con la naturaleza y espacios abiertos.

Sobre la posible visita del Papa: "No tenemos confirmación, la verdad es que preguntamos continuamente al Arzobispo de Santiago, que es el interlocutor directo. Mientras no nos diga que no, voy a pensar que sí, sería un magnífico colofón a un segundo Año Santo que está siendo espectacular". La Xunta trabaja con ilusión y con la perspectiva de que a final de año el Santo Padre venga a la Tumba del Apóstol.





