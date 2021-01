Las parejas que vivan separadas podrán verse y las personas que vivan solas podrán reunirse con una familia

La tercera ola del coronavirus está impactando de lleno en toda España y también en Galicia. La comunidad supera los 20.000 contagios activos y hay 1.200 personas ingresadas. En cuanto a las UCI, nivel de ocupación muy elevado, acercándose al pico de abril. En la actualidad hay 170 pacientes críticos en Galicia.

La incidencia acumulada del COVID a 14 días está en número nunca antes vistos: 726 casos por cada 100.000 habitantes. La media nacional roza los 900 casos. Esta situación obliga a tomar medidas, las medidas más duras desde el confinamiento estricto. Han entrado en vigor este miércoles, 27 de enero y estarán al menos durante tres semanas en marcha: hasta el 17 de febrero. Con todo, el comité clínico irá evaluando la situación de manera frecuente y tomando nuevas decisiones en función de la evolución.

Todos los ayuntamientos gallegos están cerrados perimetralmente desde la medianoche del miércoles, 27 de enero. Es decir, la población no puede salir de su concello, salvo causa justificada. ¿Qué causas se contemplan para poder saltarse un perímetro? Las habituales como ir al médico, a trabajar o a clase en centros educativos, cuidado de mayores, menores o dependientes, cuidado de huertas o animales y cuestiones administrativas (renovar un permiso o ir al notario).

El DOG recoge, además, la posibilidad de que las personas se puedan saltar un cierre para acudir a una academia o autoescuela que esté fuera de su propio municipio, por cuestiones sindicales y para ir a comprar cuando no hay alternativa en el propio municipio. En este supuesto la norma estipula que se permiten "desplazamiento a establecimientos comerciales de alimentación, bebida y bienes de primera necesidad en territorios limítrofes, cuando no exista alternativa en el propio concello".

Otra excepción recogida en la movilidad es la caza de jabalí o lobo, pero con condiciones: en zonas que sirvan para paliar accidentes de tráfico o daños a la agricultura y ganadería.

La norma indica que solo podrán reunirse personas que vivan bajo el mismo techo, núcleos de convivencia. No se puede quedar con nadie con el que no convivamos, ni en la calle, ni en espacios privados.

Con todo, la prohibición de reuniones de no convivientes tiene también excepciones. La principal:

El comercio esencial podrá abrir en su horario habitual. ¿Qué establecimientos pueden operar más allá de las seis de la tarde? Los de alimentación como fruterías, carnicerías, panaderías, pescaderías..., gasolineras, farmacias, comercios de productos médicos y alimentos para mascotas.

El toque de queda continúa de 22 h a 06 h y Galicia también se cierra perimetralmente. Las personas que tengan que venir a la comunidad por causa justificada deberán cumplir las normas del concello donde se establezcan.

⚠️ Xa están en vigor as novas medidas de prevención para controlar a pandemia



�� Toda Galicia está no nivel máximo ata o 17 de febreiro



ℹ️ Consulta aquí as restricións ⬇️ pic.twitter.com/3dbBIbsDe0