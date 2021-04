Las diputadas del Partido Popular de Galicia se visten de leopardo para denunciar un caso de machismo

Las diputadas del grupo parlamentario de Partido Popular han acudido este martes vestigas con estampados de leopardo para denunciar un caso de machismo que ha sufrido una de ellas.

Todo ocurrió en la diputación de Lugo, donde el presidente José Tomé (del PSOE) aludió a la vestimenta de leopardo de la portavoz popular Elena Candia para acto seguido compararla con los grupos radicales que asaltaron el Capitolio el pasado 6 de enero.

El Partido Popular ha pedido la dimisión de Tomé y no duda en calificar de "machismo" ese tipo de comentarios.

En pleno século XXI inaceptable o cuestionamento dunha muller pola súa vestimenta como fixo o presidente socialista da @depulugo, apoio no Pleno do @Par_Gal das deputadas do @ppdegalicia a @ElenaCandiaLu#StopMachismoPSOEpic.twitter.com/czQUMGHFFy