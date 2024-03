El joven madrileño que quiere "vivir desde dentro" la Semana Santa de Ferrol

En unos días Marcos Rodríguez, un joven madrileño que aún no ha cumplido los 18 años, volverá a Galicia y a la ciudad natal de sus padres, Ferrol, para vivir la Semana Santa como viene haciendo "desde que soy niño". Pero este año será especial porque Marcos se estrenará como portador de los tronos de la Cofradía de la Merced, a la que pertenece desde hace ya unos años "después de ver a mi prima participar en las procesiones y querer vivir esa sensación desde dentro".

A pocos días de estrenarse como portador, Marcos reconoce la emoción que siente "por vivir como portador la Semana Santa ferrolana que tiene que ser precioso". Una emoción a la que contribuyen los mensajes de quienes serán sus compañeros, fundamentales para que haya decidido dar este paso transmitiéndole la experiencia de "un sentimiento único porque, aunque cada uno lo vive de una forma diferente, ver cómo al finalizar la procesión todos lloran de alegría y de emoción al haber llevado todos unidos el trono de Nuestra Señora de la Merced lo convierte en algo único".

Eso sí, su residencia en la capital de España, "aunque me voy para Ferrol en cuanto puedo, en navidades o verano, además de en Semana Santa" provoca que no haya podido ensayar estas semanas pasadas con sus compañeros, por lo que "me he estado preparando en casa". Así que a los nervios del estreno como portador de tronos se unirá también la novedad de poner al límite su capacidad física y mental.

Aunque es ahí done entra la fe, la pasión y el fervor con el que se vive la Semana Santa en Ferrol "donde las bandas de música generan un ambiente increíble y donde el silencio, cuando estás participando en una procesión y ves por los agujeritos a toda la gente apostada en las calles grabando con sus móviles, es algo que no se puede explicar", nos cuenta Marcos que participará con su Cofradía de la Merced en las procesiones del Miércoles, Jueves y Viernes santo, además de la del Domingo de Resurreción.

Y en las que volverá a recordar a familares y amigos, "que siempre me guían al buen camino", además de tener presentes "a mis abuelos gallegos que he perdido y pediré a Dios por el bien común en nosotros y en todos mis compañeros".

