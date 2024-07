Jesús Domínguez, portavoz de las víctimas del Alvia: "defender la verdad nos dio fuerza"

Jesús Domínguez salió vivo, junto a su mujer y a dos sobrinas, del tren accidentado hace once años en Angrois. Desde entonces, ha sido la cara visible de la plataforma que agrupa a buena parte de las víctimas de aquella tragedia. "Nos juntamos un grupo grande y yo creo que la fuerza de tener la verdad y de los familiares que habían perdido a sus hijos... yo creo que eso te da una fuerza inmensa", asegura en declaraciones a Cope Santiago recién conocida la sentencia.

El colectivo no ha decidido aún si recurrirán el fallo de la jueza Fernández Currás, "lo estamos estudiando". Tras un año de deliberación, la letrada señala que la tragedia no fue solo un despiste del maquinista: junto a Francisco José Garzón fija una condena igualmente de dos años y medio para el que era responsable de seguridad de Adif entonces, Andrés Cortabitarte: “incomprensible”, dice la sentencia, contra la que cabe recurso, que un tramo tan peligroso se dejase sin protección, al modificar el proyecto inicial y prescindir del sistema de frenado ERTMS.

El maquinista del Alvia y el ex alto cargo de ADIF son condenados a 2 años y medio de prisión La jueza impone pago de una indemnización, con responsabilidad civil directa de las entidades QBE y Allianz Global, aseguradoras, de Renfe y ADIF, de más de 25 millones Redacción COPE GaliciaSantiago 26 jul 2024 - 11:52

Desde la plataforma de víctimas hablan de un "triunfo doloroso", que se consigue además después de tener que recurrir a Europa para dejar en evidencia las “mentiras” sobre la versión oficial de lo ocurrido. Domínguez afirma que aún con esta sentencia, sigue siendo necesaria una investigación independiente: "ternemos un contencioso, está recurrido en el Constitucional, y ya no sé qué se van a inventar, porque ya Europa dijo que (la que encargó el gobierno) no era una investigación independiente, y ahora con una sentencia judicial así, en un tema penal, que es mucho más garantista, pues no sabemos que harán pero... iremos hasta Estrasburgo si hace falta", asegura Domínguez.

Cree que la sentencia que ha llegado once años después del accidente "algo sí que repara, yo entiendo que es algo muy particular, entiendo que para mucha gente será muy insuficiente y a lo mejor no les vale, es un tema muy complicado".

Jesús Domínguez señala que lo unico "positivo" en todo lo que les ha tocado vivir es "haber hecho todo lo posible para que algo tan horrible no vuelva a suceder, y en eso creo que hemos hecho mucho...a las pruebas me remito: se abrió un procedimiento de infracción, lo denunciamos en Europa, hemos entregado papeles que escondían Adif y el Ministerio de Fomento y que demostraban que no se cumplía la normativa..." Y concluye: "la seguridad de los ferrocarriles ha mejorado". Pena del elevadísimo coste en vidas humanas que ha tenido esta mejora.

POSIBILIDAD DE RECURSO HASTA SEPTIEMBRE

Con la publicación de la sentencia el 26 de julio, y teniendo en cuenta que agosto es un mes inhábil, los diez días que las partes tienen para recurrir la decisión de la jueza Fernández Currás se prolongan de hecho hasta septiembre.

Por lo tanto, es difícil calcular cuándo habrá una sentencia firme sobre este caso. El primero en anunciar que está en desacuerdo con el fallo fue el abogado defensor del maquinista. El letrado Manuel Prieto cree que no se aplicaron a su defendido tres atenuantes "clarísimas": dilaciones indebidas, reparación del daño y petición de perdón a las víctimas, algo que Garzón hizo desde el principio. Por esta parte, el recurso está garantizado. Desde Adif, el organismo al que pertenecía cuando ocurrió el siniestro el otro condenado, Andrés Cortabitarte, todavía no se han pronunciado sobre esa posibilidad.

La fiscalía eludió también hasta el momento cualquier valoración sobre la sentencia. En un comunicado emitido desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia únicamente anunciaron que sería "objeto de estudio por parte de la Fiscalía de Área de Santiago y, tras este análisis, decidirá si presenta o no recurso ante la Audiencia Provincial.