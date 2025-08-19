Un herido de gravedad tras el choque de dos turismos en Rianxo (A Coruña)
La víctima tuvo que ser excarcelada por los bomberos y trasladada en helicóptero medicalizado
Santiago - Publicado el
1 min lectura
Una persona ha resultado gravemente herida en el accidente de tráfico registrado en la mañana de este martes en la localidad coruñesa de Rianxo.
Según informa la Axencia de Emerxencias de Galicia (AXEGA) el accidente se produjo pasadas las once de esta mañana en una carretera provincial (DP-3301), al paso por la parroquia de Leiro del concello rianxeiro.
En ese punto chocaron dos turismos y uno de los conductores implicados quedó atrapado en el vehículo, lo que requirió del trabajo de los Bomberos de los Parques provinciales de Boiro y Ribeira que lograron su excarcelación cortando en su totalidad la parte superior de la carrocería del turismo.
Tras lo que pasó el herido a manos de los servicios médicos, siendo evacuado en el helicóptero medicalizado al Hospital Clínico de Santiago por la gravedad de las heridas que presentaba.
El accidente ha provocado problemas para circular por esa carretera local mientras se retiraban los restos del siniestro.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE SANTIAGO
“Ningún pacto de Estado entre los dos grandes partidos será viable en España mientras Sánchez, el hombre del 'no es no', permanezca en La Moncloa”
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h