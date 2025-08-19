COPE
Un herido de gravedad tras el choque de dos turismos en Rianxo (A Coruña)

La víctima tuvo que ser excarcelada por los bomberos y trasladada en helicóptero medicalizado

ADC Bombeiros de Boiro

íñigo Landa

Santiago - Publicado el

1 min lectura

Una persona ha resultado gravemente herida en el accidente de tráfico registrado en la mañana de este martes en la localidad coruñesa de Rianxo.

Según informa la Axencia de Emerxencias de Galicia (AXEGA)   el accidente se produjo pasadas las once de esta mañana en una carretera provincial (DP-3301), al paso por la parroquia de Leiro del concello rianxeiro.

En ese punto chocaron dos turismos y uno de los conductores implicados quedó atrapado en el vehículo, lo que requirió del trabajo de los Bomberos de los Parques provinciales de Boiro y Ribeira que lograron su excarcelación cortando en su totalidad la parte superior de la carrocería del turismo.

Tras lo que pasó el herido a manos de los servicios médicos, siendo evacuado en el helicóptero medicalizado al Hospital Clínico de Santiago por la gravedad de las heridas que presentaba.

El accidente ha provocado problemas para circular por esa carretera local mientras se retiraban los restos del siniestro.

