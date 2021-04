No habrá atracciones en la Alameda por la Ascensión

Poco a poco vamos conociendo más detalles sobre cómo serán las fiestas de la Ascensión de este 2021. El año pasado se tuvieron que cancelar debido a la pandemia. El alcalde Sánchez Bugallo emitía un bando para pedir comprensión y fortaleza a los compostelanos y anunciarles que nos quedábamos sin nuestros festejos más de casa.

Esta vez sí podrán programarse actividades. Es verdad que de momento no sabemos nada o casi nada de la programación. El concejal responsable de fiestas en Santiago, Gonzalo Muíños, no ha querido desvelar mucho, más allá de que volverán los cabezudos "que no pueden faltar en la Ascensión" y que habrá conciertos de pequeño formato, tanto de artistas gallegos como de fuera de la comunidad. El sistema para las actividades será el ya previsto para las Fiestas del Apóstol: aforos reducidos y control de acceso.

Pero, ¿qué ocurrirá en la Alameda? Este parque compostelano nos ha regalado grandes momentos festivos, con los pulpeiros en la carballeira o las atracciones de feria. Parece que en este 2021 tampoco se podrá repetir esa estampa.

SIN ATRACCIONES DE MOMENTO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO

Desde el viernes, 23 de abril, la Xunta autoriza la instalación de atracciones de feria de nuevo. SI bien la norma estipula que se han de reducir y controlar los aforos.

Le hemos preguntado al concejal si esto cambia los planes en Santiago y si puede haber atracciones este año. Gonzalo Muíños mantiene su negativa a instalarlas de momento en la ciudad. Considera "precipitado" conceder esos permisos para el próximo mes: el 13 de mayo es el jueves de la Ascensión en Compostela, festivo en la ciudad.

Aseguraba Gonzalo Muíños que resulta "difícil" controlar las personas que pueden acudir a esas atracciones y recuerda que la situación sanitaria aun puede variar mucho en los próximos días. Sí dice ser sonciente de la "necesidad" que supone para los propietarios de atracciones de feria poder retomar su actividad, pero ha asegurado que permitir su instalación para estas próximas fiestas "puede ser precipitado".

