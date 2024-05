Green Day abren en el Monte do Gozo su gira mundial

Los californianos Green Day fueron los auténticos protagonistas de la primera jornada de música y fiesta en O Son do Camiño. Cerca de 40.000 personas abarrotaron el auditorio del Monte do Gozo de Santiago de Compostela para escuchar y disfrutar de los temas más conocidos de una banda que fue todo un referente en el punk comercial de los años 90.

El grupo, liderado por su vocalista y guitarrista Billie Joe Armstrong, abrió en Galicia su tour mundial bautizado como The Saviors Tour que los llevará por ciudades de todo el mundo y que servirá para conmemorar el 30 aniversario de su disco Dookie y los 20 años de otro de sus álbumes talismán, el American Idiot.

Sobre las 10.30 de la noche, y ante la expectación de miles de fanáticos que se apostaron en las gradas del auditorio desde primera hora de la tarde, Green Day saltó al escenario Estrella Galicia para hacer un repaso de más de 30 años de éxito y punk rock.

Comenzaron su concierto con The American Dream is Killing Me, un tema de su último álbum de estudio publicado en 2023 y que sirvió para poner a tono las gargantas de los espectadores más aficionados a la banda. Después siguieron con uno de sus clásicos, Burnout, que pertenece precisamente a su disco Dookie, el trabajo que los catapultó a la fama allá por los años 90.

Sin embargo, el mal sonido de la primera parte del concierto provocó las quejas de muchos asistentes que esperaban algo mejor de una banda de renombre internacional que abre en Galicia su tour de actuaciones por los cinco continentes. El equipo técnico fue adaptando canción a canción el deficiente sonido lo que llevó a que sonarán mucho mejor y que las quejas fueran a menos en la platea. A esto se sumó la interpretación de varios clásicos atemporales como Welcome to Paradise, Basket Case o When I Come Around.





En el tramo final de la actuación, que duró casi dos horas, pudimos gozar de otros temas archiconocidos como Boulevard of Broken Dreams o de Wake Me Up When September Ends en el que miles de personas levantaron las linternas de sus teléfonos móviles y corearon la letra de una de las canciones más icónicas de Green Day. Como colofón interpretaron Good Riddance (Time of Life) que sirvió para cerrar la primera actuación de los estadounidenses en Galicia.

El Festival Son do Camiño sigue este viernes con la actuación, entre otros, de Mike Towers, Love of Lesbian o Icona Pop. Aunque, sin duda, el plato principal de esta segunda jornada en el Monte do Gozo serán los británicos Pet Shop Boys, absolutos referentes de la música electrónica.

Ya el sábado, último día del festival, podremos ver en directo a Baiuca, Tom Odell, Ana Mena o a Thirty Seconds to Mars que pondrán el punto final a este evento patrocinado por la Xunta y que es un aldabonazo más en la puerta para promocionar la imagen de Galicia y del Camino de Santiago en el mundo.

