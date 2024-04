Golpea a empleados, prende fuego a unos vehículos y espera a ser detenido fumando un cigarro

En la empresa Aparking Fly de Lavacolla, en Santiago, aún van a tardar en reponerse de lo sucedido. Se trata de una firma que presta servicios de aparcamiento cerca del aeropuerto, pero también de alquiler de vehículos.

En la tarde del jueves, 11 de abril, un cliente agredió a tres empleados. Según los responsables de la empresa, parece que no estaba de acuerdo con el recargo que la firma aplica por haberse excedido del tiempo de entrega de un coche. Con todo, no les dio tiempo a reaccionar. Santi es uno de los socios y nos relata que ni siquiera dejó que los trabajadores explicasen nada sobre el recargo: “Él entregó el coche un día tarde, pero es que no pudimos ni explicarnos, llegó y no habló con nadie, empezó a amenazas con todo el mundo y llevaba un punzón. En ese momento nadie ofreció resistencia. La oficina estaba toda llena de clientes y todo el mundo escapaba”.

Pero es que ahí no quedó la cosa… El hombre regresó con gasóleo, lo roció sobre el vehículo que había alquilado y las llamas afectaron a otros dos. Los Bomberos de Santiago tuvieron que intervenir y a las nueve de la noche daban por extinguido el fuego, pero es que el suceso obligó a cortar el tráfico por la N-634 a su paso por Lavacolla.

La Policía Nacional nos explica que tuvieron también que asistir a varios vecinos de la zona por la afectación del humo a una vivienda próxima.

Nos cuentan algunos residentes de este entorno que, después de la agresión y prender fuego, el hombre se fue a un bar cercano, pidió un pitillo y esperó a ser detenido. Según los agentes ofreció resistencia.

¿Cómo están los empleados agredidos? Según uno de los socios de la firma, ninguno están graves, pero tienen el cuerpo lleno de magulladuras y contusiones y aún llevan el susto en el cuerpo.

La empresa intenta seguir operativa. Según nos traslada uno de los responsables, siguen trabajando y atendiendo a sus clientes.

El detenido es un hombre “treintañero”, de 1,90 de estatura y corpulento. Natural del concello vecino de O Pino (A Coruña).

Este episodio en Santiago se suma a otros sucedidos en una semana: el desalojo de una fiesta ilegal en unas naves abandonadas en la Rocha, dos robos en comercios o una persecución policial por las calles del centro de la ciudad a un hombre con el permiso retirado desde 2011.