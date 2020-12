Galicia permite la movilidad para ver a la familia entre el 23 y el 25 de diciembre

¿Puedo ir a ver mi familia por Navidad, si esta vive en un ayuntamiento con cierre perimetral? Era una de las dudas más repetidas en los últimos días en Galicia. Si bien las autoridades ya habían anunciado que el "reagrupamiento familiar" sería uno de los supuestos permitidos para moverse libremente por el territorio, mucha gente desconocía desde cuándo se aplicaría esa medida.

En la rueda de prensa, tras su última reunión, los expertos sanitarios han acordado que se abre "una ventana de movilidad" en todo el territorio de Galicia. La recomendación máxima y fundamental sigue siendo que las cenas o comidas sean solo de personas que conviven. No obstante, en visitas familiares sí se permiten esos encuentros, pero siempre con todas las medidas de seguridad: distancia, mascarilla obligatoria y mejor en espacios ventilados.

VER A LA FAMILIA ENTRE LOS DÍAS 23 Y 25 DE DICIEMBRE SÍ ESTARÁ PERMITIDO EN GALICIA

¿Cuándo podré ir a ver a mi familia? Si un gallego queire desplazarse de Lugo a Santiago, por ejemplo, o de A Coruña a Ferrol, podrá hacerlo para ver a su familia entre los días 23 y 25 de diciembre. Todas las ciudades mantienen su cierre perimetral, excepto Ourense, que ya lo levantó hace días. Con todo, los desplazamientos se van a permitir por trabajo, por cuidado de personas, por motivos educativos y en unos días concretos también para ver a la familia. Esos movimientos se podrán realizar entre las 00 h del día 23 de diciembre hasta las 23 h del día 25 de diciembre, Navidad. Solo entre esos días habrá movilidad permitida para visitas familiares.

Además, las personas que lleguen de fuera tendrán que cumplir con las restricciones del concello en el que estén de visita.

TOQUE DE QUEDA AMPLIADO SOLO EN NOCHEBUENA

El toque de queda sigue vigente en Galicia desde las 23 h. Con todo, solo en la Nochebuena, en esa noche del 24 al 25 de diciembre, se prolonga hasta las 01.30 de la madrugada. El día 25 de diciembre se recupera ya el horario habitual y a partir de las 23 h los movimientos y salidas de las personas no están permitidos, salvo los casos contemplado como excepciones.

SANTIAGO, CIUDAD QUE "MÁS PREOCUPA"

La capital gallega sigue estando en el punto de mira de los expertos sanitarios, debido a su mala evolución del coronavirus. Esta área sanitaria y la capital gallega es la que más preocupa al comité. La ciudad tiene una incidencia de cerca de 200 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días.

Una de las cuestiones que preocupan, además del alza de casos, es que no está "claramente identificado el motivo" de esta mala evolución, ha dicho García Comesaña, el conselleiro de Sanidade. Esto es, los orígenes son múltiples. "No existe esa concentración, está afectada por muchos factores", ha explicado, algunos de ellos vinculados "a los ayuntamientos de la comarca", pero otros no.

Se da la circunstancia de que la ciudad de Santiago se encuentra precisamente a las puertas de abrir el Año Santo 2021, algo que, si no cambia la tendencia, hará cerrada perimetralmente. Sobre la posible llegada de peregrinos en las próximas semanas, con la eliminación de las restricciones a nivel nacional de movilidad pasadas las fiestas, el conselleiro ha explicado que esa fecha "queda aún muy lejos" y ha apostado por analizar los datos semana a semana.

No obstante, ha explicado que, hasta ahora, el Camino ha sido un lugar "seguro" y que Sanidade trabaja junto con el Xacobeo y Vicepresidencia en "establecer todas las herramientas" que "garanticen" que esto siga siendo así.