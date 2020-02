¿Mi futuro, en la USC?

Diez años cumplen los ENCONTROS NA ZONA USC, en los que la Universidad de Santiago invita a los centros de secundaria de toda Galicia a conocer su oferta educativa. La acogida ha ido a más casi en cada edición: esta semana reciben a unos 3.500 estudiantes. Este miércoles desembarcaron futuros periodistas, economistas, enfermeras, médicos, matemáticos... procedentes de Monterroso, Pontevedra, Vilagarcía o Ferrol. Todos, estudiantes de Bachillerato: algunos con la idea clara sobre por dónde encarrilar su formación, otros todavía bastante despistados: "hace dos años estuve tentada a hacer Derecho", nos decía una estudiante pontevedresa que ahora aspira a entrar en Magisterio. En otros casos, pesa la tradición familiar: "mi madre quería estudiar enfermería, por desgracia no pudo, ahora hace sustituciones en el Hospital del Salnés como auxiliar y para mi es un ejemplo", comentaba otra joven.

VISITA GUIADA POR ESTUDIANTES TUTORES

El alumnado tiene la oportunidad de elegir entre 14 itinerarios, atendiendo a sus afinidades: estudiantes de la propia USC los guían por el campus hasta las facultades, donde pueden visitar aulas, bibliotecas y en algún caso, incluso laboratorios. Matemáticas, Filoloxía, Económicas son, junto a Medicina, las que despiertan más interés entre los futuros universitarios. En esta última facultad, Maite Castaño es una de las profesoras que les desgranó de manera entusiasta los entresijos de la profesión, una “actitud ante la vida” subrayó, antes de deslizar también que "los que vengan a Medicina con afán de lucro, que no pierdan el tiempo, que estudien para broker u otra cosa..."

No lo debió de hacer mal en su intervención, porque, además de aplaudirle, a la salida ya había quien se veía en sus clases de Anatomía el próximo curso.

En lo que no tienen duda los preunivesitarios... a Santiago se viene a estudiar mucho sí, pero no solo: "hay muchas actividades... y los jueves, pues, también habrá que pasar un ratito bien, no?"