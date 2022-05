¿Fusión municipal entre Santiago, Ames y Teo?

Vuelve el debate de la fusión municipal, esta vez de la mano del Club Financiero de Santiago. Una publicación de la entidad recoge en su edición del mes de abril un artículo del politólogo Xosé Luis Barreiro Rivas, con el título "Fusionar las ciudades reales para que tengan administraciones reales" y a continuación, el presidente del Club, Roberto Pereira, asegura que la actual separación entre los municipios de Santiago, Ames y Teo es «pura ineficiencia que genera incomodidad a los vecinos y disuade a emprendedores empresariales con visión de futuro”. Frente a una Compostela que no es capaz de llegar a la barrera de los cien mil habitantes, la suma de los tres concellos crearía una concello de ciento cincuenta mil.

Pereira, en declaraciones a Cope Santiago, aseguraba hoy que con la fusión "desaparecerían las dificultades que tienen los ayuntamientos pequeños, que carecen de capacidad presupuestaria muchas veces para acometer un plan de obras porque sus recursos son limitados", por poner un ejemplo de las ventajas que traería consigo ese proceso.



DE LOS TRES ALCALDES, SOLO EL DE TEO ES FAVORABLE A LA FUSIÓN

Rafael Sixto, el alcalde de Teo, es, de los tres alcaldes que gobiernan en estos momentos en los municipios implicados, el único que abiertamente se ha mostrado partidario de un proceso que, hace pocas semanas, volvía a considerar "prioritario y fundamental" por los beneficios que considera entrañaría para los vecinos. Desde las casas consistoriales de Ames y Santiago, sin embargo, se muestran más partidarios de la gestión mancomunada de servicios.

El regidor compostelano, Sánchez Bugallo, abogaba de nuevo esta mañana por ir "paso a paso, avanzando" en la dirección que marcan servicios que ya van de la mano, como "o suministro da agua a Milladoiro, que xa a fai Santiago" o "o servizo de transporte cos Tilos (en Teo) que está integrado na rede urbana de Santiago" recuerda.

Al tiempo, admitía Sánchez Bugallo que "xa hai unha integración completa en moitas cousas" como demostraría la cifra de llamadas telefónicas que en un día laborable hacen desde Compostela vecinos de Ames o Teo: "unhas cinco mil de Ames e outras catro mil de Teo". Esto supondría una media de nueve mil personas empadronadas en los otros dos municipios, que hacen vida habitualmente en la capital gallega.

Santiago Lago: "vas construíndo en común e chega un momento que... ahora que, casamos? Pois casamos".

Partidarios de ese acercamiento progresivo también se mostraban hoy el catedrático de Economía Aplicada Santiago Lago y María Cadaval, doctora en economía de la USC. Ambos están detrás de la redacción de la Agenda Urbana Santiago 2030. Cadaval indicaba que "Santiago funciona como unha área sen solución de continuidade con Ames e Teo e con outros concellos tamén... é o que facemos coa parte funcional deses servizos que teñen carácter supramunicipal, que clarísimamente poderían funcionar dun xeito coordinado, compacto e conxunto..." Lago añadía que "non se pode pretender de súpeto a fusión: vas construíndo en común e chega un momento que... ahora que, casamos? Pois casamos".

"FUSIÓN SÍ, PERO PARA COGER LO MEJOR DE CADA CONCELLO"

Callejeando por Santiago es fácil encontrar vecinos compostelanos pero también de Ames y Teo, como nos ocurría esta mañana y lo que prueba también que la fusión social es un hecho. Pero no todo el mundo tiene claro que institucionalmente haya que llegar ahí: "si Santiago quiere ser una ciudad de cien mil habitantes, que no eche fuera a la gente", nos cuenta casi enfadado un hombre que, asegura, tuvo que irse hace años a vivir a Ames al no encontrar vivienda asequible en la capital de Galicia. "Tienen que pensarlo bien", nos dice otro. Hay también quien muestra su temor porque algún servicio que ahora funciona pueda verse resentido en caso de tener que prestarse para más población. "Cada concello xa lle chega co seu", asegura a Cope una vecina de Bertamiráns.

María, vecina de Ames pero trabajadora en Compostela, cree que "podría ser muy bueno que se fusionasen, pero cogiendo lo mejor que tiene cada concello" Y pone el ejemplo de los servicios de conciliación que ofrece el ayuntamiento amiense y que "por lo que yo sé, Santiago no tiene... es algo muy bueno que puede aprender de Ames". A la inversa, cita el transporte público como algo de lo que se podrían ver beneficiados más allá de Roxos. "Y seguro que Teo también podría aportarnos muchas cosas buenas", añade. En el transporte, y para bien, pone también el foco otra vecina de Bertamiráns: mejorando las conexiones, como se supone que tendría que suceder en un municipio grande, "nos beneficiaría, potenciaría que la gente fuese a trabajar más en autobús, que nuestros hijos tuviesen servicio hasta más tarde..."

Y otro asunto en el que coinciden los partidarios de la fusión: el ahorro. "Obviamente permitirá reducir o gasto municipal... e iso tamén é interesante, que duda cabe!" asegura un vecino de Teo.

EL 83% DE LOS GALLEGOS, FAVORABLES A LAS FUSIONES VOLUNTARIAS

La Xunta tiene en marcha un estudio sobre el resultado que se consiguió en las dos únicas fusiones municipales que culminaron en los últimos diez años en nuestra comunidad, Oza-Cesuras y Cerdedo-Cotobade. Además, una encuesta elaborada a comienzos de este año por el gobierno gallego sobre la reforma del mapa municipal indica que el 83% de la población es favorable a la fusión voluntaria de concellos. El porcentaje baja al 56% cuando se pregunta por el propio ayuntamiento. Los habitantes de municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes son los más predispuestos a la unión entre entidades locales.

La población del ámbito rural, sin estudios y con bajos ingresos es, según esta investigación en la que han colaborado las tres Universidades gallegas, la que tiene menos confianza en que con la reducción de concellos se pueda mejorar la calidad y cantidad de los servicios prestados. Mayores de 45 años, con estudios universitarios y de clases medias y altas son los que creen más en los beneficios de las fusiones. A la hora de optimizar servicios públicos, los encuestados sitúan la reducción del número de municipios en tercer lugar: antes colocan incrementar la transferencia de fondos desde otras administraciones o mejorar la gestión local.