Francisco Vázquez alerta: "podemos tener en Galicia lo que hay en Cataluña"

Las negociaciones de Pedro Sánchez con el independentismo catalán para intentar salir airoso de la sesión de investidura en el Congreso no están dejando indiferente a los socialistas de toda la vida.

En Galicia el exalcalde de A Coruña y exembajador en el Vaticano, Francisco Vázquez, rechazaba este jueves los contactos con los representantes de la Generalitat y alertaba de que en la comunidad también corremos el riesgo de caer en un gobierno radical.

Las eleccciones autonómicas son pronto, están previstas para el año que viene en Galicia ,y Paco Vázquez advertía de "nadie se puede poner una venda delante de los ojos, porque el PSdG a través de su secretario general Gonzalo Caballero ha envido una carta a los militantes en la que se les dice que si no hay mayoría del PP van a formar un gobierno de coalición con el BNG y con las Mareas".

"Vivimos un momento muy delicado", señala Vázquez, que recuerda también que los nacionalistas gallegos "han pactado con Bildu y ERC en las Europeas y han firmado el acuerdo de Lloret de Mar para defender el derecho de autodeterminación junto con Arnaldo Otegui". "Podemos tener lo mismo que en Cataluña", añade.

"TOMADURA DE PELO" PARA FEIJÓO

Sobre la llamada de Pedro Sánchez a los presidentes autonómicos que conocíamos estas últimas horas, el presidente de la Xunta decía este jueves que espera que no sea una tomadura de pelo. "Un presidente autonómico no puede ser una coartada para hablar con el presidente independentista de la Generalitat". "Esto no es de recibo en un estado autonómico leal como el que siempre ha defendido Galicia".