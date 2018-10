Feijóo recuerda a Noriega que el tráfico en el entorno del CHUS es competencia municipal

Fueron casi dos horas de reunión, en un "clima cordial" en palabras del alcalde, "útil", dijo el presidente de la Xunta, que aseguró además que "todos los proyectos que tienen que ver con Santiago tienen fecha: de finalización, de inicio o de ejecución".

No es el caso de un parking nuevo para el Hospital Clínico: el gobierno gallego no lo asume porque, explicó Núñez Feijóo, "el Sergas no hace parkings en ningún lugar de Galicia y sería una discriminación... el asunto del tráfico es municipal, no de la administraicón sanitaria". Martiño Noriega, por su parte, reiteró "la disposición de los terrenos" por parte del concello, pero añadió que en este momento no hay capacidad de impulsar ese proyecto porque "hay otros parkings comprometidos". Hablando del CHUS, Núñez Feijóo que los presupuestos de 2019 incluirán recursos para el Plan Funcional de Ampliación. También para infraestructuras educativas, como la ampliación del colegio de Lamas de Abade, antes de que termine 2018, o del Politécnico, a comienzos del año que viene.

Compromiso además de la Xunta a mantener el respaldo económico para la depuradora...siempre que los nuevos planes del ayuntamiento en A Silvouta encajen en el período de financiación comunitaria.

Sobre la mesa de la reunión estuvo también la situación del vertedero de Grixoa, que acaba de llegar a la fiscalía a instancias de los vecinos. Núñez Feijóo recordó que se le han abierto ya dos expedientes a la empresa y anuncia que serán "estrictos" en la reclamación de que se cumpla la normativa medioambiental. El presidente de la Xunta se comprometió a llamar a la puerta de varios ministerios por asuntos relacionados con Santiago: en el de Cultura, para que arrime el hombro de cara al próximo Año Santo, y en el de Fomento, para que también en 2021 esté terminado el enlace Orbital, fundamental para las conexiones por carretera en la zona norte de la ciudad.