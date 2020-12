Estas son las nuevas medidas que entran en vigor en Santiago, Ames y Teo

Se había anunciado ya desde hacía días y ya se ha concretado: Santiago, Ames y Teo pueden volver al nivel 2, a restricciones de nivel general.

CIERRE PERIMETRAL, REUNIONES Y HOSTELERÍA

La Xunta reabre la hostelería de toda Galicia desde el viernes Los aforos y horarios dependen de la incidencia acumulada de cada ayuntamiento Redacción COPE Santiago 02 dic 2020 - 11:23

Se levanta el cierre perimetral. ¿Esto qué significa? Que los habitantes de estos municipios recuperan la libertad de sus movimientos: pueden entrar o salir sin problemas ni justificantes, a excepción de las localidades que sí están cerradas, como es el caso de Oroso, que continúa con el cierre perimetral y con medidas más restrictivas debido a la elevada incidencia de la pandemia.

En Santiago, Ames y Teo los ciudadanos también podrán reunirse de nuevo, más allá de las personas con las que vivan. Es decir, se podrán retomar reuniones de familiares, amigos o compañeros de trabajo, pero con un máximo de 6.

Y otra de las medidas que entra en vigor el próximo 4 de diciembre será la apertura de la hostelería. El sector lo venía demandando, necesitan volver a abrir sus negocios para recuperar actividad, clientela y tener ingresos para subsistir. No obstante, esa apertura de la hostelería también será con condiciones. En Santiago, Ames y Teo la incidencia del coronavirus es baja, así es que podrán abrir en horario amplio, hasta las 23 horas ya que el toque de queda se mantiene. En cuanto al aforo, no podrán superar el 50% de la capacidad en el interior de los locales y el 75% en las terrazas. ¿Podrán tomar un café personas que no convivan? Sí. Ya podrán tomar un café o quedar a cenar en el interior de los establecimientos hosteleros las personas que así lo decidan, sean o no convivientes, pero siempre respetando ese máximo de 6 individuos.

SATISFACCIÓN, AUNQUE TEMOR

El alcalde de Santiago admitía cierto "vértigo" con esta suavización de las restricciones. Sánchez Bugallo apela a la responsabilidad individual, para no tener que volver a la casilla de salida en unos días.

Los ciudadanos a los que hemos preguntado en la calle también tienen "el corazón partío". Por un lado, nos hemos encontrado con gente con ganas ya de ver a algún familiar al que hacía un mes que no veían. Por otro, hay quien piensa que mucha gente se relajará de cara a estas fiestas y esto nos traerá consecuencias muy negativas para la salud y la economía.

Desde Hostelería Compostela hacían una primera valoración casi a la misma hora que tenía lugar la comparecencia de Núñez Feijóo con los detalles. Aplauden que la Xunta tenga un plan por fases y niveles con baremos concretos y conocidos. Esto es lo que pedían los hosteleros de Santiago para poder planificar su trabajo y no tener que volver a cerrar.

¿DESDE CUÁNDO ENTRAN EN VIGOR LAS NUEVAS MEDIDAS?

Desde la medianoche del jueves al viernes. Con todo, el comité clínico volverá a reunirse el viernes y puede haber cambios en algún municipio en función de los últimos datos de la pandemia.

¿QUÉ PASA CON OROSO?

El concello de Oroso mantiene un nivel elevado del coronavirus. Su incidencia se sitúa por encima de los 250 casos por cada 100.000 habitantes. La hostelería podrá abrir aquí, de nuevo, como en toda la comunidad, pero con unas mayores limitaciones. Los hosteleros de Oroso o Lalín podrán reabrir sus locales para el consumo en el interior, pero con un aforo máximo del 30% en el interior y 50% en exteriores y terrazas. Solo abrirán hasta las 5 de la tarde y la agrupación de personas será como máximo de 4.