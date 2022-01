¿Debe ser el gallego lengua cooficial en toda la Comunidad de Asturias?

La Real Academia Galega (RAG) reclama que el nuevo Estatuto de Autonomía de Asturias declare la oficialidad del gallego en igualdad de condiciones que el asturiano en todo este territorio. La institución ha remitido al presidente del Principado, Adrián Barbón, al Gobierno de Asturias y a los grupos parlamentarios el informe aprobado en su último pleno ordinario a propósito de la reforma del Estatuto de Autonomía del Principado.

En un comunicado remitido por la propia RAG, explica que el texto analiza la consideración de la lengua gallega en Asturias a lo largo de las últimas décadas y se detiene en la propuesta del nuevo marco estatutario, conocida a través de los medios de comunicación, que contempla la declaración de oficialidad del asturiano en toda la comunidad autónoma pero limita esta consideración para el gallego exclusivamente en su ámbito territorial. Es decir, sólo al límite occidental de Asturias, límitrofe a la Comunidad Autónoma de Galicia.

Ante ello, la RAG reclama el mismo trato para las dos lenguas propias de Asturias, que señala que son el gallego y el asturiano, y critica, además, que se elija el glotónimo "eo-naviego", que considera que busca "facer invisible a existencia do galego" en las comarcas lindantes con Galicia.

"A Real Academia Galega arela que o Parlamento do Principado aprobe na reforma do seu Estatuto de Autonomía a declaración de oficialidade das dúas linguas propias de Asturias, o galego e o asturiano. E que na posterior lei de uso que se prevé, o galego, na variante eonaviega, sexa oficial en todo o territorio do Principado de Asturias, para que os seus falantes teñan os mesmos dereitos que os do asturiano, como en Cataluña téñenos os falantes da lingua occitana, denominada aranés en Arán" , expresa la institución.

Sobre la sustitución del glotónimo "galego" por "eo-naviego" en la propuesta de reforma estatutaria, la RAG recuerda que las fronteras políticas suelen no coincidir con las lingüísticas y que la continuidad de la lengua hablada en una comunidad vecina es algo conocido que se repite en Europa.

"E, nestes casos, que a variante lingüística en cuestión teña un glotónimo que corresponde á lingua doutra comunidade, neste caso o galego, non é motivo de ningún rexeitamento", sostiene la RAG, que indica que "entre dúas comunidades e entre dúas linguas que comparten intereses" se debería buscar la colaboración y "evitar confrontacións que só conducen a desunir e separar" y que sólo pueden tener "consecuencias negativas para os falantes destas variedades".

Por último, indica que "non é a función" de la Real Academia Galega "intervir en cuestións deste tipo", que considera que son competencia de los gobiernos de las respectivas comunidades.

Con todo, recuerda que si es su función recodar que "unha lingua é un patrimonio cultural mereciente de ser salvagardado e que sería máis positivo para esa salvagarda unha política de cooperación e non de confrontación".