Coronavirus: comienza la vacunación entre el personal sanitario

El Área Sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza iniciaba este miércoles, 13 de enero, el plan de vacunación frente al COVID-19 entre los profeisonales de los centros sanitarios.

Los sanitarios y no sanitarios son citados a través de un mensaje SMS con la hora y lugar de la vacunación, que apece geolocalizado en ese mensaje.

En esta primera fase de la vacuna, que se va a desarrollar hasta el viernes, 15 de enero, el SERGAS estima que recibirán la primera dosis de la vacuna unos 3.300 profesionales. Reciben su citación todos los profesionales de atención primaria, las cabeceras de servicio, donde están los PAC (Punto de Atención Continuada), y los trabajadores hospitalarios que están en primera línea de atención a los pacientes en el Hospital Clínico y en el Hospital del Barbanza.

Son 10 los equipos de enfermería que se encargar de administrar la vacuna. En el primer día de arranque de la campaña de vacunación se instalaron puntos en el Hospital Clínico de Santiago, Concepción Arenal, Vite, PAC de Santiago, Bertamiráns, Fontiñas, Padrón, Valga y A Estrada, en los que se ha citado a más de 1.200 profesionales.

ESTHER, PRIMERA EN RECIBIR LA VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS EN EL ÁREA SANITARIA DE SANTIAGO

Esther Faraldo trabaja en el área sanitaria de Santiago como auxiliar administrativo, en el área de endoscopia. Tras recibir la primera dosis, explicaba con satisfacción que fue la primera en ser vacunada: "Me alegro de empezar con este proceso porque creo que ya hace falta. La experiencia es buena. No duele, así que espero a la siguiente cuando me toque".

Esther intentaba convencer a la población para que se vacune, consciente de la importancia de conseguir la inmunidad en la mayor parte de la población: "Yo creo que es deber de todo el mundo vacunarse. Trabajamos en un lugar de riesgo para nosotros y, sobre todo, para nuestros pacientes; pero también para los mayoresa de nuestras casas...".

Esther recomienda a la población que se ponga la vacuna.