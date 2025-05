Convocada huelga de basura en Santiago a partir del 24 de mayo

Santiago - Publicado el 17 may 2025, 10:00

Queda menos de una semana para aproximar posturas entre la empresa y los trabajadores del servicio de limpieza en Santiago. A finales de 2024 vencía el convenio y, por lo que dejaban entrever desde el comité en las últimas horas, la negociación está estancada y en puntos muy distantes. Los representantes de los trabajadores solicitan un nuevo marco laboral con una duración de dos años, subida salarial anual de un 5% y reducción de jornada.

Ahora trabajan seis días a la semana, seis horas y media al día: su objetivo es librar dos días a la semana, aunque dicen que están dispuestos a negociar la distribución horaria. Y esto es algo de lo que no quiere ni oír hablar en Urbaser , según relatan los trabajadores. La empresa propone subida salarial que no llega ni a la mitad de lo que reclaman la parte social: un 1% anual a lo largo de 4 años, pero a cambio de renunciar a la jubilación parcial.

Andrés Sánchez, secretario del comité de empresa, asegura que "estannos ofrecendo una suba salarial a cambio da nosa saúde, e non estamos dispostos". Porque otro recorte de derechos que pretende la empresa es eliminar complementos cuando los trabajadores están de baja, algo que tampoco admite el personal de Urbaser. Desde el comité afirman que no está habiendo cifras anómalas de ausencias, que en todo caso, lo que faltan son trabajadores para sacar adelante la tarea.

¿incumple la empresa el pliego de condiciones?

Los representantes de los trabajadores aseguran que Urbaser no está respetando los pliegos con los que ganó la concesión, porque los 155 empleados del servicio son 20 menos que los que tendría que tener. Ricardo Méndez, el presidente del comité, asegura que "temos unha importante carga de traballo, o concello é o que é, aumentou, o prego saiu como saíu... o número de traballadores creo que é insuficiente, e sí que temos baixas, pero as habituais".

Cope Santiago Los contenedores llenos a rebosar son una imagen bastante frecuente en Santiago

Los representantes de los trabajadores informaron al concello del conflicto en una reunión matenida este viernes.

"Nós escoitaremos todo o que nos teñan que dicir, máis non temos competencias neste ámbito da mediación, máis aló de que é un servizo sensible, que nos preocupa", aseguraba horas antes la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín. Afirmó además que se "comprometen a que se cumpra todo aquilo que estaba nos pregos". Desde el ayuntamiento no han aclarado sin embargo si son acertados los cálculos del comité de un déficit de 20 personas en el servicio.

inicio de huelga en vísperas de fiestas

Si no se producen avances, desde las cero horas del sábado 24 de mayo sólo habrá recogida de basura atendiendo a unos servicios mínimos que todavía están por fijar. Esto significa que la celebración de la Ascensión podría desarrollarse en un escenario poco festivo. En los últimos años, varias convocatorias llegaron a las puertas de estas fechas tan queridas por los compostelanos o incluso, en vísperas del Apóstol, aunque también en varias ocasiones hubo acercamiento entre las partes antes de que los desperdicios empezasen a acumularse en las calles.

"Pedimos disculpas de antemán á cidadanía, non queremos molestar a ninguén, pero a empresa lévanos a esto, a convocar unha folga para pelexar un pouco unha subida salarial e adaptar a xornada aos tempos", aseguran desde el comité de empresa.

Afirman que las condiciones laborales han cambiado radicalmente desde que Urbaser pasó "de ser una empresa de servicios a pertenecer a un fondo de inversión". Una persona que entre ahora en el servicio de limpieza en Santiago cobra algo más de 1.100 euros de salario base, a lo que puede sumar complementos que incrementan el bruto unos 200 euros más.