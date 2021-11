¿Cómo puedo conseguir mi certificado covid?

¿Todavía no tienes tu certificado covid -o por algún casual no lo encuentras, o lo has extraviado-? Si todavía no te has hecho con él, "corre" porque lo vas a necesitar. Te lo venimos contando durante todos estos días en COPE Galicia. La Xunta está a la espera de conseguir el aval del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para empezar a pedir el pasaporte covid para poder ir a visitar a un enfermo a un hospital. Además, esta mañana -tras el "Consello" semanal de la Xunta- el presidente del ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo,destacaba que, desde el comité clínico que asesora a su adminsitración en materia del coronavirus, están estudiando la posibilidad de extender la obligatoriedad del certificado covid para acceder al interior de la hostelería -ya estuvo en funcionamiento hace unos meses- y también dentro de recintos donde se vayan a celebrar eventos masivos.

El certificado covid, un deber

Te voy a dar un dato, más de dos millones de gallegos ya cuentan con él. Y más de esa mitad, lo han descargado digital. ¿Cómo tengo que hacer para obtenerlo? Es muy sencillo. En la aplicación del Sergas MOBIL, en la pantalla principal tienes un apartado que pone "Certificados covid", pinchas y ahí te va a dar dos opciones, descargarlo con seguridad media o alta. La media es una novedad y es mucho más sencilla a la hora de proceder ya que "tú clickas, el sistema te envía un código SMS -importante tener registrado tu número de teléfono-, lo introduces y a partir de ahí tienes la opción de descargar el certificado de vacunación" según Benigno Rosón, Subdirector de Sistemas y Tecnologías de la Información del SERGAS, que esta mañana nos lo aclaraba aquí, en COPE Galicia. También tienes la posiblidad de acceder a un documento que acredite un resultado negativo en una PCR o en un test de antígenos si tuvieras que realizar alguna prueba diagnóstica.

Respecto a la seguridad alta, que ya existía, pues necesitas tu "Chave365" personal para acceder -la puedes pedir en tu ambulatorio-. en este caso, podrás descargar tanto los dos documentos que acabamos de señalar, como también un credencial que verifique que has pasado el covid en los últimos 6 meses.

¿Cómo consigo mi certificado covid en papel?

Para ello necesitarás presentarte en tu ambulatorio y ahí te van a facilitar el documento que acredite que tienes la pauta completa. Además, para conseguir este pasaporte covid, también puedes acercarte a una farmacia. Te lo darán sin ningún problema aportando tus datos personales.

Incremento de contagios

Núñez Feijóo en su comparecencia posterior a la reunión "de los suyos" aseguraba que si continuamos en esta línea ascedente de casos,en una semana podríamos superar los 400 diarios y podría ser un agravante más serio si nos metemos de lleno en la Navidad con el covid al alza. Y es que, para que te hagas una idea, hoy registramos 254 nuevos positivos, cifras que no se veían desde el mes de septiembre -en aquel momento no todos los mayores de edad habían recibido su pauta completa de vacunación-.

Pero, y ¿cúal es la situación es los hospitales? Pues la verdad es que, pese a que los casos activos -1749- continúan al alza, en UCI tenemos 12 pacientes -hace siete días teníamos 10- lo que equivale a unos números muy similares a las últimas semanas.Y respecto a las personas que están en planta, los números de hoy arrojan buenas noticias, porque son siete menos que ayer.













