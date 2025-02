El Club Remo Puebla resurge de las cenizas del incendio que hace un mes calcinó sus instalaciones

La pasada noche de reyes fue el peor día en los más de 40 años de historia del Club Remo Puebla, después de que un incendio provocado posiblemente por un cortocircuito, calcinara completamente sus instalaciones sitas en el puerto de A Pobra do Caramiñal (A Coruña), hasta tal punto que no sólo arrasó todo el material y embarcaciones de su interior, sino que provocó la ruina del edificio que tendrá que ser demolido.

Un golpe que recuerda muy bien Adrián González, remero y uno de los miembros de la directiva que habla de aquella madrugada del 5 al 6 de enero como "una experiencia muy dura porque yo en aquel momento pensé que estaba todo perdido, que era el fin del club y que iba a tener que dedicarme a otro deporte".

Pero nada más lejos de la realidad porque unos días después del siniestro, la directiva decidió ponerse a trabajar "y ya apenas pasados cinco días empezamos a recibir las primeras embarcaciones y material donado por otros clubes amigos del Barbanza, de Galicia y de otros puntos del norte de España", lo que, junto a la cesión de una nave por parte de la Portos de Galicia, a través de la Consellería do mar y de la Dirección Xeral para o Deporte, en ese mismo espacio portuario, ha permitido que "ya desde ese mismo momento se retomaran los entrenamientos, por lo que la actividad del club no se ha parado en ningún momento".

MUCHO CAMINO POR RECORRER PARA VOLVER A LA NORMALIDAD

Todo gracias a la cesión de la nave y, sobre todo, del material de otros clubes "que ahora empiezan a pedirnos su devolución", por lo que para Adrián ahora lo más importante es "recaudar cuartos que nos permitan ir comprando máquinas de entrenamiento y embarcaciones" para poder seguir con su actividad.

A lo que están ayudando las acciones solidarias que se están repitiendo en todas estas últimas semanas por parte de clubes deportivos de otras disciplinas, como el fútbol, el boxeo o el atletismo de A Pobra do Caramiñal y de localidades vecinas como Ribeira, aunque Adrián hace también un llamamiento "de manos, necesitamos gente que pueda estar en el día a día del club, a pesar de la implicación de los padres de los chavales, y socios y aportaciones económicas que nos permita hacer frente a los gastos que estamos teniendo y a los encargos de material que estamos haciendo".

Aún así, este remero y directico del Club remo Puebla no deja de sorprenderse de la respuesta que tuvo su llamamiento de ayuda tras la tragedia "porque nos echó una mano no sólo gente vinculada al remo, sino otra mucha que no tiene nada que ver con este deporte", por lo que asegura que "ha pasado un mes, pero es como si hubiesen pasado 5 años", en referencia a que nadie en aquella madrugada de reyes podía pensar que el club se levantaría como lo está haciendo.

Y todo "gracias a la ayuda de la gente, poniendo en valor los valores que transmitimos siempre y que nos vinieron de vuelta tras este suceso", dice un orgulloso Adrián.

Ayuda que, no nos cabe ninguna duda, va a permitir que el Club Remo Puebla resurja de sus cenizas y lo haga con la fuerza de quienes, tras estar en la mayor de las desesperaciones, están siendo capaces con esfuerzo, tiempo y compromiso de devolver a la vida a un club deportivo que a punto estuvo de desaparecer entre las llamas.

Pero que no sólo ha vuelto el club, sino que en ningún momento ha dejado de estar y de seguir trabajando en la formación de remeros y remeras de todas las edades. Lo que le augura una larga vida y un esperanzador futuro por delante.